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Роспотребнадзор отмечает все большую схожесть симптомов COVID-19 и ОРВИ
Фото: nastya_gepp, pixabay.com

Роспотребнадзор отмечает все большую схожесть симптомов COVID-19 и ОРВИ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:42 08.11.2021

Симптомы COVID-19 все больше стали напоминать ОРВИ и грипп. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная. По ее словам, подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле. При этом потеря обоняния и вкуса отошли на второй план, пишет РИА Новости.

В 30-50 процентах случаев в дебюте болезни стали встречаться диарея и другие проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, — отметила Пшеничная.

Она добавила, что вирус может размножаться в кишечнике и после выздоровления, а у части пациентов его можно обнаружить в кишечнике даже спустя несколько месяцев после болезни.

Новая коронавирусная инфекция сильно ослабляет организм, из-за чего риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями становится выше. Об этом ранее заявил генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Он отметил, что после тяжелых ОРВИ фактор иммунной защиты также снижается, однако на течение коронавируса больше все же влияет наличие хронических заболеваний.

Роспотребнадзор отмечает все большую схожесть симптомов COVID-19 и ОРВИ

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