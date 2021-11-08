Роспотребнадзор отмечает все большую схожесть симптомов COVID-19 и ОРВИ

Симптомы COVID-19 все больше стали напоминать ОРВИ и грипп. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная. По ее словам, подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле. При этом потеря обоняния и вкуса отошли на второй план, пишет РИА Новости .

В 30-50 процентах случаев в дебюте болезни стали встречаться диарея и другие проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, — отметила Пшеничная.

Она добавила, что вирус может размножаться в кишечнике и после выздоровления, а у части пациентов его можно обнаружить в кишечнике даже спустя несколько месяцев после болезни.

Новая коронавирусная инфекция сильно ослабляет организм, из-за чего риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями становится выше. Об этом ранее заявил генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Он отметил, что после тяжелых ОРВИ фактор иммунной защиты также снижается, однако на течение коронавируса больше все же влияет наличие хронических заболеваний.