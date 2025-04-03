Роспотребнадзор оценит популяционный иммунитет населения Крыма. Что это значит?

Проведение сероэпидемиологических исследований является необходимым элементом эпидемиологического надзора, позволяющего прогнозировать развитие дальнейшей эпидемиологической ситуации, а также своевременно разрабатывать профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Поучаствовав в проекте, у родителей появится возможность оценить эффективность прививок, которые дети получают согласно Национальному календарю профилактических прививок Российской Федерации, и «увидеть», защищен ли ваш ребенок от таких опасных инфекций, как корь, краснуха, эпидемический паротит и дифтерия.

Каждый желающий, кто хочет принять участие в тестировании самостоятельно или с помощью своего представителя (для детей и лиц, не имеющих доступ в интернет) должен пройти анкетирование, отмечая своё согласие на обработку персональных данных.

Для участия в проекте необходимо перейти по ссылке и заполнить анкету. При соответствии критериям включения в проект, на указанный в анкете адрес электронной почты, участвующий получит приглашение на исследование, а также может выбрать дату и время посещения любого пункта взятия крови.

Пункты взятия крови будут открыты в Симферополе, Евпатории, Феодосии, Алуште, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Бахчисарайском, Кировском, Нижнегорском, Раздольненском, Советском, Черноморском районах на базе медицинских организаций указанных территорий.

После посещения пункта забора крови и проведенных исследований волонтер получит результаты на указанный при анкетировании адрес электронной почты. При обработке результатов исследования соблюдаются стандарты по защите персональных данных.

При посещении пункта взятия крови, необходимо взять с собой Ваш прививочный сертификат (при наличии), либо любую медицинскую документацию с данными о проведенных прививках.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю предлагает желающим пройти тестирование на оценку уровня иммунитета к вакциноуправляемым и другим инфекциям. Регистрация для участия в проекте начнется с 07.04.2025. Взятие образца крови на пунктах забора начнется с 14.04.2025. Исследования будут проводится бесплатно.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно по ссылке. Телефон для справок +7978 919 11 35.

источник: по информации пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Крым