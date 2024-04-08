Роспотребнадзор предупреждает: сезон активности клещей открыт

Весна приветствует всех не только солнцем и расцветшей природой, но и началом сезона клещей. С приходом тепла они выходят на охоту, и важно быть готовым к встрече с этими опасными паразитами и знать, как от них защититься. Подробности «Парламентской газете» рассказали в Роспотребнадзоре.

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Точной даты начала активности клещей нет, все зависит от погоды. Просыпаться паукообразные начинают, как только почва подсохнет после схода снега. Как сообщает Роспотребнадзор, клещевой сезон обычно начинается, когда температура повышается до +5 градусов и выше, а значит, во многих регионах уже стоит проявить бдительность.

В некоторых регионах активность клещей может продолжаться на протяжении всего года, если погода позволяет им выживать. Особенно активными они могут быть в умеренных и влажных климатических условиях, в лесах, на полях, в парках и садах, — сообщили «Парламентской газете» в ведомстве.

Плюсовая температура и влажность, ранняя весна и теплая осень удлиняют сезон активности паразитов.

Кто скрывается в траве

Клещи могут переносить различные инфекции, больше всего распространен клещевой энцефалит — острое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему — головной и спинной мозг. Укусы паразитов могут вызвать аллергию, что приведет к отеку и зуду.

При неправильном извлечении клеща из кожи возможно заражение раны, что чревато осложнениями и серьезными последствиями.

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил «Парламентской газете», что люди чаще всего заражаются, когда посещают леса, поля с высокой травой. После прогулки на природе рекомендуется тщательно проверить себя на наличие клещей и удалить их как можно быстрее.

После улицы важно себя полностью просмотреть, особенно детей, на предмет присасывания. У нас доступная медицина, которая поможет изъять паразита, — уточнил Онищенко. — Если вы идете в лес или травянистую местность, максимально закрывайте тело, не собирайте полевые цветы и другие растения.

Врач подчеркнул, что при обнаружении паразита на коже и после его удаления следует обязательно сдать клеща на обследование — медики скажут, что дальше делать.

Важно помнить, что клещи могут быть активны даже в городе, особенно в парках, поэтому следует быть бдительным и соблюдать меры предосторожности.

Потенциально опасные территории

Геннадий Онищенко сообщил, что в России ведут тщательный мониторинг очагов клещевого энцефалита, за которыми ведется наблюдение. Эту технологию выработали еще в 30-е годы прошлого века, когда занимались чумой.

Заражение клещевым энцефалитом в России возможно в любом регионе. Но в некоторых областях риск укуса зараженным клещом особенно высок.

Роспотребнадзор уже подготовил перечень административных территорий, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту в 2023 году для использования в работе и планирования противоэпидемических мероприятий в 2024 году.

В Новгородской, Псковской, Вологодской, Ленинградской, Калининградской, Костромской областях клещевой энцефалит можно встретить повсеместно.

За Уралом паразиты обитают в Свердловской, Томской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской областях, Республике Алтай и Алтайском крае.

На Дальнем Востоке полностью эндемичны Еврейская АО, Бурятия, Приморский край.

От Карелии до Сахалинской области — эндемичной с 2023 года остается большая часть территорий.

В Оренбургской, Ивановской, Московской и Ульяновской областях «клещевых» районов гораздо меньше, чем безопасных.

Больше всего повезло северу — Мурманск, Чукотка, Камчатка, а также республики Кавказа — Ингушетия, Чечня, Дагестан, а также Краснодарский край клеща не встречали.

Есть и регионы, где ни один район не признан эндемичным, например Кузбасс, Запорожская и Херсонская области, но это не значит, что на их территории нельзя встретиться с мелким членистоногим.

Действенный способ защиты

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что жителям эндемичных по клещевому энцефалиту территорий и тем, кто туда собирается поехать в период активности клещей, стоит заранее сделать прививку от клещевого энцефалита. Привитым против клещевого вирусного энцефалита считается тот, кто получил законченный курс вакцинации и одну и более ревакцинацию.

Прививку проводят круглогодично в соответствии с медицинскими показаниями по двум схемам. Основная включает две прививки, которые необходимо сделать в осенне-весенний период (ноябрь-март) с интервалом, в зависимости от вакцины, от одного до семи месяцев. Затем через 5-12 месяцев, в зависимости от препарата, необходимо сделать третью прививку — это и будет первая ревакцинация. Затем ревакцинируют один раз в три года.

При экстренной или ускоренной схеме вакцинации интервал между первой и второй прививкой короче — от двух недель до месяца. Она проводится перед сезоном в зимне-весенний период. Ревакцинация — через год после второй прививки, в последующем — каждые три года.

Лучше привиться заранее по основной схеме. Посещать эндемичные районы можно не ранее чем через две недели после второй прививки, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Геннадий Онищенко напомнил, что вакцина не входит в национальный календарь прививок, поэтому за ее закупку отвечает региональный бюджет. Например, в Бурятии закупили 300 тысяч доз вакцин на этот год. Чаще всего прививают тех, кто профессионально связан с лесом: лесников, охотников, лесорубов, сотрудников заповедников и заказников.

источник: «Парламентская газета»