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Роспотребнадзор решил не запрещать продажу алкоголя «на майские»
В основе иллюстрации фото: ТАСС (Александр Рюмин)

Роспотребнадзор решил не запрещать продажу алкоголя «на майские»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:42 27.04.2021

Многих озадачила утренняя новость из Республики Тыва, где власти города Кызыл (столицы Тывы) установили запрет на розничную продажу алкоголя в городе с 1 по 10 мая. В мэрии рекомендовали не продавать алкоголь, пиво и другие напитки на его основе. Кроме того, тем, кто собирается принимать участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня весны и труда и Дня Победы, запретили приносить с собой алкогольные напитки. Также сообщается, что тывинская полиция будет проводить рейды по городу с целью выявления незаконной торговли алкоголем. «Не начало ли это всероссийского трезвого почина?» — озадачились сограждане…

Выдыхайте. Роспотребнадзор не собирается вводить запрет на продажу алкоголя в период майских праздников, сообщается в Instagram ведомства.

На майские выходные не будут запрещать продажу алкоголя, — говорится в сообщении.

Уточняется, что все сообщения о запрете продажи спиртного с 1 по 10 мая являются не соответствующими действительности. Кроме Кызыла, как все уже поняли. Там запрет – не шутка.

Роспотребнадзор решил не запрещать продажу алкоголя «на майские»

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