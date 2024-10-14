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Роспотребнадзор в Крыму об итогах работы «горячей линии» по профилактике гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор в Крыму об итогах работы «горячей линии» по профилактике гриппа и ОРВИ

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 10:54 14.10.2024

Территориальным отделом Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Восточному Крыму в период с 30 сентября по 11 октября  проведена работа тематической «горячей линии» и консультаций по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

За период проведения телефонной «горячей линии» поступило 31 обращение от граждан.

Основные группы вопросов, поступившие на «горячую линию»:

  • вопросы, касающиеся эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в России и мире
  • вопросы об иммунизации против гриппа (где сделать прививку, подлежащие иммунизации контингенты, противопоказания, подготовка к вакцинации, реакции, и др.)
  • вопросы, касающиеся вакцин против гриппа (состав, совместимость с другими вакцинами, производители, эффективность, наличие вакцин в медицинских организациях)
  • вопросы неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ
  • вопросы, связанные с введением ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях при осложнении эпидобстановки
  • вопросы клиники, лабораторной диагностики гриппа и ОРВИ, получения медицинской помощи
  • вопросы о противовирусных препаратах (наличие в аптечной сети и др.)
  • вопросы использования медицинских масок

На все поступившие вопросы от граждан специалистами Территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Восточному Крыму были даны полные и исчерпывающие ответы, — отмечают в ведомстве. 

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