Роспотребнадзор в Крыму об итогах работы «горячей линии» по профилактике гриппа и ОРВИ

Основные группы вопросов, поступившие на «горячую линию»:

На все поступившие вопросы от граждан специалистами Территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Восточному Крыму были даны полные и исчерпывающие ответы, — отмечают в ведомстве.