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Роспотребнадзор: в России начались испытания вакцины против нового коронавируса
Фото: pxhere.com

Роспотребнадзор: в России начались испытания вакцины против нового коронавируса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:30 20.03.2020

Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний вакцины против COVID-19.  Об этом сообщается на сайте ведомства.

В РФ для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах, — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что эксперты создали вакцины на основе широко применяемых рекoмбинантных вирусных векторов гриппа.

При разработке нoвых вакцин в современной биологии необходимо прoвести исследования в системе in vivo — на чувствительных лабораторных живoтных, — пояснили инфекционисты.

Уточняется, что для определения эффективности вакцины необходимо испытать ее способность провоцировать иммунный ответ. Во время испытаний исследователи определят наиболее эффективную дозу и кратность введения вакцины и схему вакцинации.

Роспотребнадзор: в России начались испытания вакцины против нового коронавируса

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