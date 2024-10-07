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Роспотребнадзор: загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии нет
фото: © ТАСС/ Reuters

Роспотребнадзор: загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии нет

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:18 07.10.2024

Превышение предельно допустимых концентраций в отобранных пробах воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не обнаружено. Об этом сообщается в Telegram-канале межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по итогам проведенного первичного исследования.

Исследования проводятся в контрольных точках на территории жилых домов по ул. Геологической, ул. Крымской, ул. Дружбы, ул. Федько. В первичных проведенных исследованиях превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинг качества атмосферного воздуха проводился на границе ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. Перечень исследуемых веществ определен исходя из характеристики объекта, на территории которого произошло возгорание. Мониторинг будет продолжен до ликвидации пожара. Ситуация остается на контроле межрегионального управления.

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источник: ТАСС

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