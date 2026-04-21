Росреестр: госпошлина за регистрацию ранее возникшего права не уплачивается

Недвижимость занимает особое место в системе гражданских прав, являясь одним из самых ценных активов для каждого человека. Права на недвижимое имущество и сделки с ним касаются практически всех граждан, и их регистрация в Росреестре имеет важное значение для защиты интересов собственников. Однако, несмотря на это, по данным Управления Росреестра по Севастополю, более 20% объектов недвижимости в нашем городе не имеют зарегистрированных правообладателей. Это создает серьезные риски и потенциальные проблемы для граждан.

Незарегистрированная недвижимость подвержена мошенническим действиям. Если права на объект не оформлены должным образом, собственник может столкнуться с ситуацией, когда его имущество окажется в руках недобросовестных лиц. Например, мошенники могут попытаться продать или заложить такую недвижимость, используя поддельные документы. Поэтому своевременная регистрация прав на недвижимость является важным шагом для защиты собственника от подобных ситуаций.

Для того, чтобы зарегистрировать ранее возникшее право собственнику объекта недвижимости или доверенному лицу нужно обратиться в МФЦ, при чем это может быть любой офис, даже в другом городе. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и оригинал правоустанавливающего документа. Важный момент, госпошлина за регистрацию ранее возникшего права не уплачивается, — отметил заместитель руководителя Управления Росреестр по Севастополю Анатолий Заиченко.

Ещё один способ защитить свои права на недвижимость — установить запрет на регистрацию перехода, прекращения, ограничения или обременения права на недвижимость без личного участия. Собственник недвижимости может подать соответствующее заявление в МФЦ или в личном кабинете Госуслуг, для этого вам понадобится подтверждённая учётная запись. Отметка о запрете регистрации без личного участия специалисты Управления внесут в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в течение 5 рабочих дней со дня приёма соответствующего заявления. Уведомление об этом придёт в личный кабинет на ЕГПУ.

Помните, что государственная регистрация прав на недвижимость — это шаг к уверенности в завтрашнем дне и стабильности ваших активов.

источник: Управление Росреестра по Севастополю

