Росреестр намерен запустить онлайн-сервис для полного цикла сделок с недвижимостью

Росреестр планирует запустить сервис «Дом из дома» для онлайн-поиска, покупки и регистрации прав на недвижимость, в том числе с ипотекой, в 2022 году. Об этом сообщил на XX Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России».

Проект, который мы в этом году запускаем, «Дом из дома», или виртуальная комната сделок. Мы хотим создать ресурс, который позволит любому физическому или юридическому лицу — покупателю или продавцу — полный цикл сделки пройти: от выбора объекта до заключения сделки, до показа объекта и подачи документов в Росреестр. Ключевая фишка в том, что мы хотим создать виртуальную комнату сделок, — цитирует ТАСС начальника управления стратегического развития и цифровой трансформации Росреестра Сергея Белокопытова.

По словам специалиста, уже предусмотрено финансирование на проект, техническая программа по нему подготовлена. Также Росреестр планирует взаимодействовать с агрегаторами недвижимости и подсвечивать верифицированные ведомством объявления о продаже недвижимости. Кроме того, Росреестр планирует развивать по этому проекту сотрудничество с банками, чтобы предусмотреть на сервисе аналог «ипотечного калькулятора».

Помимо этого, виртуальная комната сделок будет предусматривать анализ примерных цен сделок, конструктор договоров, а также сервисы информационной поддержки и предварительной проверки договора.

Источник: ТАСС

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