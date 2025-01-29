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Росреестр: неосвоенные земельные участки отбирать не будут. Пока
источник фото: ЦИАН

Росреестр: неосвоенные земельные участки отбирать не будут. Пока

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:52 29.01.2025

Федеральный закон, регулирующий изъятие неиспользуемой земли, вступает в силу с 1 марта. При этом в Россреестре опровергли сообщения о том, что с начала весны у собственников, которые не используют землю по назначению, начнут изымать участки в упрощённом порядке. Напротив, у собственников будет больше времени на освоение земли.

Сообщения об изъятии участков, которые появились в сети, не соответствуют действительности, подчеркнули специалисты Росреестра. В законодательстве нет «упрощенного» порядка изъятия земли, говорится в сообщении ведомства.

Федеральный закон, который вступает в силу с 1 марта 2025 года, содержит новые механизмы защиты прав собственников земли. На освоение земельных участков, которые находятся в населённых пунктах, а также садовых и огородных участков, отводится три года. В ведомстве уточнили, что об изъятии земли речь идёт, если участок захламлен, заболочен, зарос сорняками. На то, чтобы привести землю в порядок и подготовить её к использованию, дополнительно даётся три года. За этот срок можно провести все работы: осушить участок, выровнять рельеф, очистить его от мусора и сорняков. По действующему законодательству землю могут изъять, если собственник не смог освоить участок за три года. Но новым правилам, которые начнут действовать в марте, срок до возможного изъятия участка увеличен до 5-7 лет.

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В течение трёх лет, пока владелец осваивает участок, привлечь его нельзя привлечь к ответственности за нецелевое использование земли. Через три года нужно начать использовать участок по назначению. Это может быть строительство дома, выращивание сельскохозяйственной продукции, строительство рекреационного объекта. С этого момента владелец участка несёт ответственность за неиспользование земли.

Основания для изъятия земельных участков не будут расширены, подчеркнули в Росреестре. Увеличивать штрафы за неиспользование земли также не планируется.

источник: ЦИАН

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