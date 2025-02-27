Росреестр переходит на электронное взаимодействие с юридическими лицами﻿

С 1 марта 2025 года вступает в силу Федеральный закон от 26.12.2024 № 487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который определяет порядок электронного взаимодействия между Росреестром и юридическими лицами. Росреестр разработал методичку, которая поможет разобраться во всех нюансах.

Согласно новым правилам, с 1 марта 2025 года юридические лица должны подавать заявления на государственный кадастровый учёт и государственную регистрацию прав с прилагаемыми к ним документами только в электронной форме. Бумажные документы будут возвращаться без рассмотрения.

Исключением являются случаи, когда стороной сделки, подлежащей государственной регистрации, или сделки, на основании которой регистрируется соответствующее право (ограничение или обременение), является физическое лицо (кроме договоров участия в долевом строительстве).

Возможность подачи в регистрирующий орган заявления на бумажном носителе сохранится до 1 января 2026 г. за рядом юридических лиц: крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, садоводческими и огородническими товариществами, гаражными, жилищными и жилищно-строительными кооперативами, товариществами собственников жилья.

Законом также установлено, что юридическое лицо вправе подать документы в регистрирующий орган на бумажном носителе при наличии временной технической невозможности обращения в электронной форме.

Регистрация договоров участия в долевом строительстве

Договоры участия в долевом строительстве предоставляются на государственную регистрацию только в форме электронных документов. Подписанный собственноручными подписями скан-образ бумажного договора не является электронным документом.

Закон также обязал застройщиков после подписания передаточного акта самостоятельно направлять в Росреестр заявления и документы для государственной регистрации права собственности участника долевого строительства исключительно в электронной форме.

Таким образом, электронный формат взаимодействия застройщиков с регистрирующим органом будет обязательным.

После завершения процедуры регистрации застройщик должен передать участнику долевого строительства выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Способы подачи электронных документов в Росреестр:

Личный кабинет на официальном сайте Росреестра;

Сервис прямого доступа (СПД-3);

Сервис взаимодействия с Росреестром и Адаптер электронного взаимодействия (Адаптер);

Федеральная государственная информационная система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);

Иные способы, предусмотренные пунктом 2 части 1 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТР ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕХОДИТ НА ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

источник: Росреестр