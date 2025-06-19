Росреестр поддерживает участников специальной военной операции и членов их семей

В последние годы в России значительно изменилось законодательство в сфере земельных отношений, особенно в части поддержки участников специальной военной операции (СВО). Это связано с необходимостью обеспечить социальные гарантии и поддержку граждан, которые проявили мужество и преданность своей стране. В данной статье мы рассмотрим ключевые аспекты нормативно-правового регулирования, касающиеся земельных участков и недвижимости для участников СВО и ветеранов боевых действий.

Аренда земельных участков

Согласно действующему законодательству, участники СВО имеют право заключать договоры аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. Такое положение значительно упрощает процесс получения земли для различных нужд, таких как строительство жилья или ведение садоводства. Право на аренду без торгов предоставляется гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков, в том числе ветеранам боевых действий.

Первоочередное право на приобретение земельных участков

Одной из важных мер социальной поддержки является предоставление ветеранам боевых действий, включая участников СВО, первоочередного права на получение садовых и огородных земельных участков. Это позволяет ветеранам не только улучшить свои жилищные условия, но и заниматься личным подсобным хозяйством, что может стать дополнительным источником дохода. Для военнослужащих, участвующих в СВО, также предусмотрено право на первоочередное получение земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов, что способствует улучшению жилищных условий военнослужащих и их семей. В Республике Крым и в Севастополе законодательно закреплена возможность участников СВО, находящихся в очереди на предоставление бесплатного земельного участка, вместо земли получить единовременную денежную компенсацию в размере 1 миллиона рублей.

Льготы при получении сведений из ЕГРН

С 1 января 2025 года для ветеранов боевых действий, включая участников СВО, предусмотрена льгота в размере 50% при оплате за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Данный шаг позволит сократить затраты на получение необходимых выписок и упростить процесс оформления прав на недвижимость.

Скидки на кадастровые работы

Участники СВО и члены их семей также имеют право на скидки при проведении кадастровых работ в рамках социальной догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Это еще одна мера, которая способствует улучшению условий жизни на дачных участках и повышению их ценности.

Нормативно-правовое регулирование в сфере земли и недвижимости для участников СВО и ветеранов боевых действий направлено на создание благоприятных условий для жизни и развития граждан, ставших на защиту интересов нашей Родины. Принятые меры социальной поддержки, такие как право на аренду без торгов, первоочередное приобретение земельных участков и льготы при оплате за услуги, помогают ветеранам улучшить свои жилищные условия. Важно, чтобы каждый участник СВО знал о своих правах и возможностях, которые предоставляет ему государство, и мог воспользоваться ими для улучшения своей жизни и жизни своей семьи, — отметила руководитель Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина.

Быстрая регистрация недвижимости для участников СВО и их семей: что нужно знать

Участники специальной военной операции (СВО) и их семьи сталкиваются с множеством трудностей, и вопросы с недвижимостью не должны быть в их числе. Росреестр и ППК «Роскадастр» предприняли ряд мер для упрощения и ускорения всех учетно-регистрационных действий с недвижимым имуществом для этой категории граждан. Давайте разберемся подробнее в предоставляемых льготах и возможностях.

Приоритетное рассмотрение документов

На всей территории Российской Федерации, включая Республику Крым и г. Севастополь, органы регистрации прав рассматривают заявления и обрабатывают документы, поданные участниками СВО, в приоритетном порядке. Это означает существенное сокращение сроков ожидания решения по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость. Важно отметить, что «быстрое» не означает «без проверки». Все документы проходят необходимую юридическую экспертизу, но процесс оптимизирован для максимально оперативного результата. Если выявлены препятствия для регистрации (например, несоответствие документов требованиям законодательства), участник СВО незамедлительно получает уведомление с подробным описанием необходимых действий для устранения правовых препятствий. Такой подход позволяет избежать затягивания процесса оформления недвижимости и решать вопросы оперативно.

Помощь в восстановлении документов.

Потеря или повреждение оригиналов правоустанавливающих документов – тоже достаточно распространенная проблема для владельцев недвижимости. В случае потери или порчи, например, украинских правоустанавливающих документов на недвижимость Госкомрегистр готов оказать всестороннюю поддержку участникам СВО в поиске соответствующей документации в архиве ведомства. На ответственное хранение в архив комитета переданы украинские госакты на право собственности или пользования земельным участком, договоры аренды, свидетельства о праве собственности, а также копии технической и проектной документации по отводу земельных участков. При наличии таких документов в архиве участники СВО — правообладатели такой недвижимости могут бесплатно запросить архивные копии этих документов, заверенные мокрой печатью госоргана, допустим, для подтверждения своих ранее возникших имущественных прав в суде. Специалисты комитета обеспечат поиск необходимых сведений в короткие сроки. Запросить архивные копии можно, направив письменное обращение в Госкомрегистр по почте: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162. Также соответствующее заявление можно подать нарочно по указанному адресу или написать обращение на электронную почту комитета: gkreg@gkreg.rk.gov.ru .

Освобождение от госпошлины для наследников.

Наследники погибших участников СВО освобождаются от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности на недвижимость, перешедшую им по наследству. Эта мера призвана облегчить сложный период для семей, потерявших своих близких.

Важно понимать, что государственные регистраторы прав ежедневно рассматривают десятки заявок о регистрации объектов недвижимости. Если при подаче заявления нигде не будет указано, что оно подано в интересах участника спецоперации, то мы как госорган об этом не узнаем. То есть при подаче заявления участнику СВО или члену его семьи, нужно предоставить оригинал или ксерокопию удостоверения участника СВО. Специалисты многофункционального центра «Мои документы» внесут специальную отметку о том, что данная заявка подается в интересах участника спецоперации, и тогда она попадет в перечень приоритетных к рассмотрению. Если же заявка будет подаваться в электронном виде через портал Росреестра, понадобится прикрепить скан-образ удостоверения участника спецоперации, — подчеркнула заместитель председателя Госкомрегистра Юлия Жиганова.

В Республике Крым:

По вопросам рассмотрения поданных в МФЦ заявлений на оформление имущества от участников спецоперации или членов семей, указанные заявители или их законные представители могут обращаться к начальнику управления по взаимодействию с заявителями Госкомрегистра Войтеховской Екатерине Валерьевне: +7 (3672) 66-74-17.

По общим вопросам деятельности Госкомрегистра заявители могут обращаться номерам «горячей линии» Госкомрегистра: +7 (3652) 66-74-00; +7 978 922-93-00, +7 978 228-29-74, +7 (978) 228-29-70, +7 (978) 228-30-43.

В Севастополе:

По вопросам рассмотрения поданных в МФЦ заявлений на оформление имущества от участников спецоперации или членов семей, указанные заявители или их законные представители могут обращаться к начальнику отдела обеспечения учетно-регистрационных действий Севреестра Коростель Ольге Сергеевне: +7 (8692) 41-77-73, и начальнику отдела государственной регистрации недвижимости Севреестра Малой Ольге Николаевне: +7 (8692) 41-77-45.

Национальной палатой кадастровых инженеров реализуется Всероссийский волонтёрский проект «Вместе с героями».

В рамках проекта возможно бесплатно заказать кадастровые работы (технические или межевые планы) по своей бытовой недвижимости, получить консультационно-правовую помощь и иные услуги в сфере недвижимости. Со списком кадастровых инженеров-волонтеров можно ознакомиться, отсканировав QR — код.

Гарантии для членов саморегулируемых организаций

Росреестр ведет учет физических лиц, являющихся членами саморегулируемых организаций (СРО) арбитражных управляющих, оценщиков, кадастровых инженеров, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (участники СВО).

Постановлением № 353 для физических лиц, членов СРО, участвующих в СВО, установлены дополнительные гарантии:

— до 31.12.2025 на них не распространяются профессиональные требования о представлении отчетности и иной информации, заключении договоров страхования ответственности, внесении взносов, сдачи соответствующих профессиональных (квалификационных) и иных экзаменов

— до 31.12.2025 нельзя проводить в отношении данных лиц плановые (внеплановые) проверки или применить к ним меры дисциплинарного воздействия

— в период участия в СВО их нельзя исключить из СРО в связи с несоблюдением установленных требований, и они учитываются при подсчете минимально необходимого количества членов СРО

Эти меры направлены на поддержку специалистов, призванных на военную службу или участвующих в СВО, и позволяют им сохранить членство в СРО и профессиональную квалификацию, несмотря на временное отсутствие.

Услуги по лицензированию геодезической и картографической деятельности

Постановлением Правительства РФ № 353 установлены особенности предоставления государственной услуги по лицензированию геодезической и картографической деятельности, в том числе лицензиатам – индивидуальным предпринимателям, призванным на военную службу по мобилизации или заключившим контракт о прохождении военной службы либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (участники СВО): срок периодического подтверждение соответствия (первичное подтверждение соответствия) лицензионным требованиям, переносится на срок прохождения ими военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и следующие 6 месяцев, исчисляемых со дня окончания прохождения военной службы либо оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

В целом принятые меры социальной поддержки помогут ветеранам улучшить свои жилищные условия. Важно, чтобы каждый участник СВО знал о своих правах и возможностях, которые предоставляет ему государство, и мог воспользоваться ими для улучшения своей жизни и жизни своей семьи.

источник: пресс-служба Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю

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