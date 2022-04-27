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Росреестр подписал соглашение с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Крыму

Росреестр подписал соглашение с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:49 27.04.2022

26 апреля руководитель Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина подписала соглашение с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светланой Лужецкой. Соглашение направлено на создание условий, стимулирующих развитие малого и среднего бизнеса.

На сегодняшний день крайне важно объединить усилия и возможности, оказать поддержку предпринимателям Республики Крым, а также устранить возможные административные барьеры. Это соглашение обеспечит создание многоуровневой инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также помощь исполнительным органам власти Республики Крым и органам местного самоуправления в реализации региональных антикризисных программ и мероприятий, — цитирует пресс-служба ведомства Олесю Калинкину.

В рамках соглашения планируется оказывать консультационную помощь и информационную поддержку представителям малого и среднего бизнеса, обеспечивать участие в совместных совещаниях, семинарах по обмену опытом и консультациях. Совместно с исполнительными органами власти Республики Крым, будут проводиться заседания координационных и совещательных органов.

Сегодня крайне важно предпринимать меры, направленные на упрощение административных процедур в целях улучшения условий ведения бизнеса. Подписанное соглашение будет способствовать повышению эффективности взаимодействия органов государственной регистрации прав и кадастрового учета с бизнес-сообществом Крыма, – отмечает Светлана Лужецкая.

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