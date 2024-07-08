Росреестр приглашает крымчан и севастопольцев к участию в онлайн-опросах

В целях повышения качества государственных услуг и функций, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) проводит онлайн-опрос по оценке качества работы с обращениями граждан и по стратегии развития Росреестра.
Оценить работу Росреестра можно следующими способами:
- для того чтобы пройти опрос, необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги».
- опросы анонимные. Результаты представляются в обезличенном виде в формате статистики.
- пройти опрос по оценке работы с обращениями граждан в Росреестре в III квартале 2024 года можно по QR-коду либо пройдя по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/440604/
- пройти опрос по стратегии развития Росреестра можно по QR-коду либо пройдя по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/443095/?utm_source
Ваше мнение очень важно для нас! — подчёркивают в пресс-службе ведомства.
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