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Росреестр приглашает крымчан и севастопольцев к участию в онлайн-опросах

Росреестр приглашает крымчан и севастопольцев к участию в онлайн-опросах

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 12:29 08.07.2024

В целях повышения качества государственных услуг и функций, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) проводит онлайн-опрос по оценке качества работы с обращениями граждан и по стратегии развития Росреестра.

Оценить работу Росреестра можно следующими способами:

  • для того чтобы пройти опрос, необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги».
  • опросы анонимные. Результаты представляются в обезличенном виде в формате статистики.
  • пройти опрос по оценке работы с обращениями граждан в Росреестре в III квартале 2024 года можно по QR-коду либо пройдя по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/440604/
  • пройти опрос по стратегии развития Росреестра можно по QR-коду либо пройдя по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/443095/?utm_source

Росреестр приглашает крымчан и севастопольцев к участию в онлайн-опросах

Ваше мнение очень важно для нас! — подчёркивают в пресс-службе ведомства. 

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