Росреестр разъяснил применение положений пункта 49 Порядка предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН﻿

Даны разъяснения по вопросу применения положений пункта 49 Порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденного приказом Росреестра от 08.04.2021 N П/0149

В соответствии с пунктом 49 Порядка N П/0149 представляемые вместе с запросом о предоставлении сведений из ЕГРН в электронном виде документы должны быть представлены в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее — УКЭП) лица, подписавшего документ, уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или УКЭП нотариуса.

Указанное положение пункта 49 Порядка N П/0149 предполагает совершение нотариусом нотариального действия по удостоверению равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе в соответствии со статьей 103.8 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 N 4462-1 (далее — Основы).

Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе означает подтверждение тождественности содержания изготовленного нотариусом электронного документа содержанию документа, представленного нотариусу на бумажном носителе. Изготовленный нотариусом электронный документ имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, равнозначность которому удостоверена нотариусом (часть 1 статьи 103.8 Основ).

Согласно части 3 статьи 103.8 Основ изготовление электронного документа для удостоверения его равнозначности документу на бумажном носителе осуществляется нотариусом путем изготовления электронного образа документа на бумажном носителе и подписания его квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Не допускается удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе в отношении сделок, заключенных в простой письменной форме, а также документов, удостоверяющих личность заявителя (часть 2 статьи 103.8 Основ).

Письмо Росреестра от 04.12.2025 N 13-01691/25 О применении положений пункта 49 Порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденного приказом Росреестра от 08.04.2021 N П/0149

источник: КонсультантПлюс