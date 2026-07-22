Росреестр: совершенствование государственных услуг в сфере земли и недвижимости

Росреестр активно продолжает свою работу по улучшению государственных услуг в области земли и недвижимости, внедряя новые технологии и расширяя функционал платформы «Национальная система пространственных данных».

В ближайшее время планируется обновление функционала Личного кабинета кадастрового инженера на сайте Росреестра. Это обновление будет включать в себя переиспользование возможностей платформы НСПД, что позволит кадастровым инженерам более удобно и быстро получать доступ к необходимым данным и услугам. Совместно с Минцифры Росреестр планирует реализовать возможность для кадастровых инженеров запрашивать сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) через портал Госуслуг. Это нововведение облегчит доступ к важной информации и ускорит процесс выполнения кадастровых работ.

На платформе НСПД появились четыре новых сервиса для кадастровых инженеров, два из которых «Визуализация пространственных данных» и «Комплексные кадастровые работы» уже доступны для использования.

Сервис «Визуализация пространственных данных» позволяет визуализировать схему земельного участка, межевой план, технический план, сравнить полученный результат с данными, которые уже есть на платформе НСПД с учетом границ субъектов, муниципальных образований, населенных пунктов, ЗОУИТ, лесничеств, охотничьих угодий и других.

Проводится работа по расширению функциональных возможностей сервиса. Пользователям станут доступны:

пространственный анализ из файлов в формате формата XML с визуализацией результата на карте;

проверка файлов XML;

преобразование XML в PDF с возможностью сохранения результата.

Сервис «Комплексные кадастровые работы» — позволяет проводить проверку карт-планов территории (КПТР). Пользователям доступны пространственный анализ на основе алгоритмов ЕГРН, цветовая индикация статуса проверки, а также тепловая карта кадастровых кварталов для проведения комплексных кадастровых работ.

В ближайшее время в сервисе появится возможность:

расширения перечня проверок документа XML;

сравнения данных об объектах недвижимости «до» и «после» ККР;

сравнения документа с предыдущими результатами проверки.

просмотра результатов анализа сравнения данных объектов недвижимости в кадастровом плане территории.

Сервис «Удостоверение пространственных данных» станет доступен представителям профессионального сообщества до конца лета 2026 года. С его помощью можно будет проводить пространственный анализ в отношении 25 типов объектов, а также сформировать протокол пространственного анализа с электронной цифровой подписью.

Также будет реализовано отображение результатов пространственного анализа на карте и в интерфейсе сервиса.

В работе новый сервис «Подготовка сведений о границах», который позволит работать с контуром пространственного объекта, подготовить документы в формате XML для установления или изменения границ объектов, использовать инструменты кадастрового инженера, а также направлять документы о границах, зонах, территориях, сельскохозяйственных угодьях для внесения сведений в ЕГРН.

«Нововведения направлены на упрощение процесса взаимодействия между государственными органами, кадастровыми инженерами и гражданами. Модернизация Личного кабинета, интеграция с порталом Госуслуг и новые сервисы на платформе НСПД создают удобные условия для работы кадастровых инженеров. Это способствует более эффективному решению вопросов, связанных с кадастровыми работами и регистрацией недвижимости в Росреестре, — отметила кадастровый инженер, член общественного совета при Управлении Росреестра по Севастополю Татьяна Кулагина. Таким образом, Росреестр продолжает активно внедрять инновации в сферу государственных услуг, что способствует повышению качества и доступности кадастровых работ. Важно, что эти изменения направлены на создание более прозрачной и эффективной системы, которая отвечает современным требованиям и ожиданиям пользователей, — подчеркнула начальник отдела землеустройства, мониторинга земель, геодезии и картографии, кадастровой оценки Управления Росреестра по Севастополю Юлия Изосимина.

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