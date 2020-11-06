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Росреестр создаст виртуальную комнату — для совершения сделок с недвижимостью

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:12 06.11.2020

О том, что Росреестр планирует создать «виртуальную комнату сделок», рассказала замруководителя Росреестра Елена Мартынова на деловом форуме Евразийского экономического союза «Интеграция: Стратегия опережающего развития».

Мы планируем усовершенствовать процесс обработки заявок и регистрации прав — использование искусственного интеллекта позволит повысить скорость и качество регистрации сделок с опережением лучших мировых показателей, а также исключить ошибки. Бесспорно, без привлечения бизнес-сообщества, экспертов, ключевых игроков рынка такую масштабную задачу не выполнить, — цитирует Российская газета замруководителя Росреестра.

Планируется, что виртуальная комната объединит всех участников рынка недвижимости на доверенной цифровой платформе. Весь цикл сделки — подбор объекта недвижимости, оформление ипотеки, оценка и страхование объекта, заключение договора купли-продажи, расчеты между сторонами — будет реализован в едином сервисе Росреестра.

Источник: Российская газета

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Росреестр создаст виртуальную комнату - для совершения сделок с недвижимостью

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