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Минэкономразвития России разъяснило особенности осуществления госрегистрации прав и кадастрового учета после 11 августа 2017 года

Росреестр: участки со «временным» статусом надо оформить до марта

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:18 09.02.2022

Владельцам участков, недооформивших землю в Росреестре, стоит сделать это до начала марта. С начала весны участки с «временным» статусом в ЕГРН будут переведены в статус «архивных», напоминает Росреестр.

С 1 марта 2008 года до января 2017 года «временный» статус присваивался земельным участкам, поставленным на государственный кадастровый учет, но в отношении которых права не были зарегистрированы. В связи со вступлением в силу в 2017 году закона о госрегистрации недвижимости «временный» статус участкам больше не присваивается. При этом до марта 2022 года продолжается переходный период, позволяющий владельцам участков завершить процедуру оформления прав, — отмечает «Российская газета»

Фактически изменение статуса объекта в ЕГРН на «архивный» говорит о том, что объект снят с кадастрового учета. Однако присвоение «архивного» статуса не означает, что земельный участок (в том числе в тех же границах) не может быть сформирован вновь.

Чтобы не проводить повторно процедуру образования участка, в том числе кадастровые работы, и «сохранить» ранее внесенные в ЕГРН сведения, следует до 1 марта обратиться с заявлением о госрегистрации права с приложением необходимых документов.

Уточнить статус участка можно в выписке из ЕГРН или через Публичную кадастровую карту.

Источник: Российская газета

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