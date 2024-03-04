Росреестр в цифрах по Крыму и Севастополю: статистика за прошедший год

Руководитель Управления Росреестра о Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина рассказала об основных показателях и динамике развития услуг Росреестра за прошедший год: «2023 год был очень насыщенным, несмотря на все трудности, мы продолжили двигаться вперед и достигли значительных результатов. В настоящее время Единый государственный реестр недвижимости по городу Севастополю содержит сведения более чем о 156 тысяч объектов капитального строительства, 116 тысяч земельных участков и 233 тысячи помещений и машино-мест. Ежедневно в реестре появляются сведения о новых объектах недвижимости».

В 2023 году в Севреестр поступило более 80 тысяч заявлений на оказание государственных услуг Росреестра и зарегистрировано 7 тысяч сделок. Динамичный рост показала государственная регистрация недвижимости по ипотечным сделкам и договоров долевого участия в строительстве.

Отдельно хочется отметить востребованность электронных услуг Росреестра. В целом по Севастополю показатель электронных услуг увеличился на 19%. Благодаря организованной работе по переводу рынка ипотеки в цифровой формат количество таких сделок увеличилось до 88,5%. Кроме то, в рамках работы с застройщиками удалось повысить долю электронной регистрации договоров участия в долевом строительстве — 86,3%. Наши достижения невозможны были бы без налаженного взаимодействия с органами власти города, с нашими коллегами из образовательной сферы, партнерами, которые представляют банковское сообщество и нотариат. Наши достижения невозможны без людей, которые на высоком уровне исполняют свои обязанности, — цитирует пресс-служба Олесю Калинкину.

Напомним, что для удобства заявителей Росреестром разработано порядка 30 электронных сервисов, которые помогают получить ответы на многие вопросы без обращения в ведомство. Однако, если у вас возник вопрос, можно обратиться к специалистам Росреестра:

с помощью сервиса «Обращения граждан» https://rosreestr.gov.ru/eservices/services/tickets/

позвонив в ведомственный центр телефонного обслуживания по номеру 8-800-100-34-34,

позвонив в приемную руководителя Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю по номеру телефона 8 (8692) 24-41-72,

написать в социальных сетях.

источник: пресс-служба Управления Росреестра о Республике Крым и Севастополю