Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Росреестр: внесены изменения в порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН﻿
Новости Республики
Росреестр: внесены изменения в порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН﻿

Росреестр: внесены изменения в порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:02 14.11.2025

Сообщается, что приказом Росреестра от 24 июля 2025 года N П/0251/25 в перечень допустимых форматов файлов, в виде которых могут направляться электронные документы (электронные образы документов), представляемые с запросом о предоставлении сведений из ЕГРН, добавлен также формат RTF.

Также в письме отмечено, что согласно положениям пункта 49 Порядка N П/0149 прилагаемые к запросу о предоставлении сведений из ЕГРН ограниченного доступа документы, представленные в форме электронных документов (электронных образов документов), могут быть удостоверены не только УКЭП лица, подписавшего документ, уполномоченного лица органа, выдавшего документ, но и УКЭП нотариуса.

Кроме того, сохраняется возможность подать запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, в виде бумажного документа через МФЦ.

Узнайте больше:  Подведены итоги I тура конкурса «Профессиональный юрист Севастополя» 2025 г.»﻿

источник: КонсультантПлюс 

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.