Росреестр: внесены изменения в порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН﻿

Сообщается, что приказом Росреестра от 24 июля 2025 года N П/0251/25 в перечень допустимых форматов файлов, в виде которых могут направляться электронные документы (электронные образы документов), представляемые с запросом о предоставлении сведений из ЕГРН, добавлен также формат RTF.

Также в письме отмечено, что согласно положениям пункта 49 Порядка N П/0149 прилагаемые к запросу о предоставлении сведений из ЕГРН ограниченного доступа документы, представленные в форме электронных документов (электронных образов документов), могут быть удостоверены не только УКЭП лица, подписавшего документ, уполномоченного лица органа, выдавшего документ, но и УКЭП нотариуса.

Кроме того, сохраняется возможность подать запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, в виде бумажного документа через МФЦ.

источник: КонсультантПлюс