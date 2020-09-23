Росреестр: закон о «гаражной амнистии» может быть принят уже в этом году

О том, что законопроект о «гаражной амнистии» может быть принят до конца текущего года, заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Мы предлагаем в упрощенном порядке при содействии местных органов власти дать возможность гражданам оформить права на землю и гаражи. Мы подготовили соответствующий законопроект, на сегодня он внесен в правительство, и рассчитываем до конца года этот законопроект принять, чтобы наконец-то эту проблему решить, — сказал специалист на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Олега Скуфинского, еще с советского времени более 3,5 млн земельных участков и гаражей остались не оформленными:

Это часто приводит к тому, что люди не могут ни продать, ни передать по наследству (земельные участки и гаражи). Это также тормозит развитие муниципальных образований, потому что права не оформлены.

В июле, напоминает Интерфакс-Недвижимость , выступая с ежегодным отчетом в Госдуме, премьер-министр Михаил Мишустин высказался в поддержку «гаражной амнистии» и рассказал, что сам потерял гараж из-за отсутствия такого закона.

Законопроект подготовлен. Я лично его буду поддерживать, потому что это восстановление справедливости. Если у человека был гараж, нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил, — заявил чиновник.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщала, что законопроект о «гаражной амнистии» находится в высокой степени готовности.

Законопроект о «гаражной амнистии» для более 4,5 млн автовладельцев находится в высокой степени готовности. В случае оперативной поддержки проекта закона Госдумой и Советом Федерации, «амнистия» вступит в силу уже с 2021 года и продлится до 2025 года.

В феврале этого года в правительство РФ был внесен законопроект о «гаражной амнистии». Документ разрабатывался Минэкономразвития совместно с Росреестром. Законопроект устанавливает перечень документов, подтверждающих владение гражданином объектом гаражного назначения: длительное добросовестное использование, выплата пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, документы, подтверждающие оплату различных платежей при эксплуатации и другие.

Источник: Интерфакс-Недвижимость

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