Росреестр: законодательные изменения в сфере земли и недвижимости

Росреестр представил дайджест законодательных изменений, касающихся земельных и имущественных отношений. Эти изменения направлены на упрощение процедур, улучшение качества управления земельными ресурсами и поддержку бизнеса. Рассмотрим подробнее ключевые моменты.

Принят Федеральный закон № 12-ФЗ (от 30.01.2026), который направлен на упрощение порядка перераспределения (то есть изменения границ) государственных и частных земельных участков в целях устранения недостатков, препятствующих рациональному использованию земель. Поправки подготовлены в интересах представителей бизнеса, которым необходимо изменить границы своих земельных участков в случаях чересполосицы, вклинивания, изломанности границ и т.д. Они, как и обычные граждане, смогут провести данную процедуру на основании схемы расположения земельного участка или участков на кадастровом плане территории. Закон вступил в силу 10.02.2026.

Принят Приказ Росреестра № П/0441/25 (от 16.12.2025), в соответствии с которым точность определения координат характерных точек при исправлении реестровых ошибок соответствует точности, установленной при выполнении кадастровых работ. Приказ вступил в силу 13.02.2026.

Постановлением Правительства РФ № 271 (от 14.03.2026) установлен механизм осуществления федерального государственного земельного контроля (надзора) на территории Донецкой и Луганской народных республик, Луганской и Запорожской областей. К проведению контрольных (надзорных) действий привлекается ППК «Роскадастр». Постановление вступило в силу 14.03.2026.

Данные законодательные изменения отражают стремление государства к улучшению управления земельными ресурсами и созданию более благоприятных условий для ведения бизнеса. Упрощение процедур перераспределения земель, повышение точности кадастровых данных и внедрение эффективного контроля за использованием земель — все это способствует развитию рынка недвижимости и земельных отношений в стране, — подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Севастополю Олеся Калинкина.

