Росреестр: заявления о государственном кадастровом учёте и регистрации прав, полученные от участников СВО — в приоритете

Специалисты Госкомрегистра и Севреестра рассматривают такие заявления в сжатые сроки.

Для оперативной работы организовано взаимодействие с многофункциональными центрами (МФЦ). При подаче заявления на получение услуг Росреестра необходимо сообщить сотруднику МФЦ свой статус участника СВО или члена его семьи и предъявить удостоверение участника СВО. Если же подача заявления осуществляется в электронном виде, то потребуется прикрепить скан образ удостоверения участника СВО.

В Республике Крым:

по вопросам рассмотрения поданных в МФЦ заявлений на оформление имущества от участников спецоперации или членов семей, указанные заявители или их законные представители могут обращаться к начальнику управления по взаимодействию с заявителями Госкомрегистра Войтеховской Екатерине Валерьевне: +7 (3672) 66-74-17. По общим вопросам деятельности Госкомрегистра заявители могут обращаться номерам «горячей линии» Госкомрегистра: +7 (3652) 66-74-00; +7 978 922-93-00 (Win mobile), +7 978 228-29-74, +7 (978) 228-29-70, +7 (978) 228-30-43 (МТС).

В Севастополе:

по вопросам рассмотрения поданных в МФЦ заявлений на оформление имущества от участников спецоперации или членов семей, указанные заявители или их законные представители могут обращаться к начальнику отдела обеспечения учетно-регистрационных действий Севреестра Коростель Ольге Сергеевне: +7 (8692) 41-77-73, и начальнику отдела государственной регистрации недвижимости Севреестра Малой Ольге Николаевне: +7 (8692) 41-77-45.

Напоминаем, что на территории Республики Крым и Севастополя реализуется волонтерский проект «Вместе с героями». Проект направлен на упрощение процедуры оформления недвижимости для участников СВО и членов их семей, которые могут воспользоваться льготным порядком проведения кадастровых работ, принадлежащих им объектов недвижимости, используемых для личных целей. Это позволяет существенно сократить финансовые затраты на оформление документов. Информацию о проекте можно узнать по ссылке: https://ki-rf.ru/2025/03/05/волонтерский-проект-вместе-с-героям/

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