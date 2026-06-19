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Управление Росреестра по Севастополю - изменение контактной информации

Управление Росреестра по Севастополю — изменение контактной информации

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:01 19.06.2026

Управление Росреестра по Севастополю сообщает, что у ведомства изменился номер телефона. По всем интересующим вас вопросам звоните: +7 (8692) 41-74-12.

В фоновом режиме для записи на личный прием по вопросам государственной регистрации прав и кадастрового учета недвижимости — нажмите 1, получение информации о статусе рассмотрения заявлений на осуществление учетно-регистрационных действий — нажмите 2, по вопросам возврата государственной пошлины или платы за оказание государственных услуг — нажмите 3, по вопросам регистрации входящей корреспонденции (канцелярия) — нажмите 4, для связи с отделом государственного земельного надзора — нажмите 5, для связи с отделом геодезии и картографии — нажмите 6, для связи с отделом государственной службы и кадров — нажмите 7, или дождитесь ответа специалиста.

Управление Росреестра по Севастополю осуществляет свои полномочия по учету и регистрации недвижимого имущества и сделок с ним на территории города Севастополя и расположено по адресу: 299011, г. Севастополь, улица Маяковского, дом 8 (здание ГУМ, 3 этаж).

Для удобства граждан на сайте Росреестра работает платформа обратной связи (ПОС), которая делает процесс взаимодействия с государственным органом более доступным и оперативным. Платформа позволяет гражданам и юридическим лицам легко обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Росреестра и получать обратную связь, — отметила член общественного совета при Управлении Росреестра по Севастополю Татьяна Кулагина.

Как воспользоваться ПОС:

  • посетите официальный сайт Росреестра.
  • перейдите во вкладку «Госуслуги. Решаем вместе»: https://clc.li/uSogl или воспользуйтесь QR-кодом для быстрого доступа.
  • авторизуйтесь через Единую Портальную Государственных Услуг (ЕПГУ).
  • нажмите кнопку «Написать».
  • кратко опишите свою проблему или предложение, обязательно выбрав соответствующую категорию обращения.
  • отправьте сообщение в ведомство.

После того, как ведомство предоставит ответ на ваше обращение, у вас будет возможность его оценить его, это поможет улучшить качество оказываемых услуг и сделать процесс взаимодействия с государственными структурами более прозрачным и ориентированным на потребности граждан, — подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Севастополю Олеся Калинкина.

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