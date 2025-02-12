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Росрыболовство: гибели биоресурсов после ЧП в Керченском проливе не зафиксировано
фото: pxhere.com

Росрыболовство: гибели биоресурсов после ЧП в Керченском проливе не зафиксировано

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:47 12.02.2025

Росрыболовство не зафиксировало гибели водных биоресурсов после ЧП в Керченском проливе, при этом мониторинг ситуации проводится постоянно, сообщило ведомство.

Важно: с момента аварии случаев гибели водных биоресурсов не зафиксировано. Черноморская рыба безопасна для употребления в пищу. Мониторинг ситуации проводится постоянно, — цитирует сообщение ТАСС. 

Ведомство также сообщило, что проведет дополнительные экспедиционные исследования в Черном море. Так, специалисты уже завершили обработку данных для предварительной оценки последствий разлива мазута в Керченском проливе. Всего было обработано 124 пробы нефтепродуктов, 14 проб рыбы и продукции аквакультуры, проведено биотестирование воды.

Полученные в ходе первого этапа исследований данные и определенные станции отбора проб станут основой для последующего мониторинга состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания в акваториях Черного и Азовского морей, — сообщает ведомство.

В настоящее время, как сообщает Росрыболовство, идет подготовка к весенней экспедиции, в ходе которой будут отобраны пробы воды и водных биоресурсов.

Это позволит уточнить полученные ранее данные и оценить состояние экосистемы, — подчёркивает ведомство.

О ходе исследований

Как сообщает Росрыболовство, для получения полной картины будут выполнены 4 этапа исследований. Так, на первом этапе были проведены исследования Кавказского побережья, а также прилегающей акватории Черного моря общей площадью около 600 квадратных километров. Ученые собрали порядка 205 различных проб — загрязнителя, воды, грунта, донных отложений и гидробионтов для гидробиологического, гидрохимического и токсикологического анализа.

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В настоящее время выполняется второй этап исследований, целью которого является мониторинг вновь образующихся участков загрязнения в Черном и Азовском морях, а также мониторинг промысловых уловов и продукции аквакультуры, сообщает ведомство. В рамках третьего этапа будут проводиться экспедиции (судовые и береговые) в Керченском проливе, Черном и Азовском морях для изучения влияния разлива мазута на состояние водных биоресурсов на ключевых стадиях развития промысловых объектов (нерестовые миграции, нерест, нагул и т.п.), а также возможное влияние на аквакультуру.

Планируются дополнительные экспедиционные работы, в том числе на научно-исследовательском судне «Олег Бетин», чтобы в полном объеме оценить влияние загрязнения на водные биоресурсы и среду их обитания, — добавляется в сообщении Росрыболовства. 

источник: ТАСС
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