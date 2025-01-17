Россельхознадзор взял пробы рыбы из Азовского и Чёрного морей

Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в связи с ЧП с танкерами, взяты пробы рыбы из Черного и Азовского морей в Керчи, Севастополе и Херсонской области. Об этом сообщается в

В целях мониторинга загрязнения рыбы и рыбной продукции мазутом и предупреждения населения Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело ряд мероприятий по взятию проб в подведомственных регионах, в том числе — где зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки, — говорится в сообщении.

Уточнятся, что в Керчи взяты пробы замороженной тюльки и охлажденного пеленгаса, выловленных в Азовском море; в Севастополе — выброшенной из Черного моря на берег по неизвестным причинам черноморской хамсы, а также ставриды и хамсы свежемороженой, выловленной в море судами; в Херсонской области — пробы камбалы из Азовского моря.

источник: ТАСС