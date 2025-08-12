Прямо сейчас:
России официально зарегистрировали товарный знак «Сделано в Крыму»

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 22:23 12.08.2025

Федеральной службой по интеллектуальной собственности официально зарегистрирован товарный знак «Сделано в Крыму». Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Уверена, что новый товарный знак станет не только дополнительным инструментом развития для местных предпринимателей, но и гарантией высокого качества продукции, и действительно узнаваем далеко за пределами полуострова брендом. На сегодняшний день товарный знак завершил процедуру регистрации в Роспатенте и введён в товарооборот, — отметила Ирина Кивико.

Как уточнила вице-премьер, индивидуальные предприниматели и юридические лица, работающие в Республике Крым, могут обратиться в Центр «Мой бизнес» и получить право на использование нового регионального бренда.

Напомню, что представлять продукцию под товарным знаком «Сделано в Крыму» смогут производители, осуществляющие выпуск продукции на протяжении не менее одного года на момент подачи заявки, — напомнила Ирина Кивико. 

Основным условием получения права на использование бренда является регистрация бизнеса и осуществление производства в Республике Крым и соответствие продукции действующим стандартам качества. Больше информации можно получить на сайте: https://made-in-crimea.ru или по номеру 8(800)500-38-59.

источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК

