России официально зарегистрировали товарный знак «Сделано в Крыму»

Уверена, что новый товарный знак станет не только дополнительным инструментом развития для местных предпринимателей, но и гарантией высокого качества продукции, и действительно узнаваем далеко за пределами полуострова брендом. На сегодняшний день товарный знак завершил процедуру регистрации в Роспатенте и введён в товарооборот, — отметила Ирина Кивико.

Как уточнила вице-премьер, индивидуальные предприниматели и юридические лица, работающие в Республике Крым, могут обратиться в Центр «Мой бизнес» и получить право на использование нового регионального бренда.

Напомню, что представлять продукцию под товарным знаком «Сделано в Крыму» смогут производители, осуществляющие выпуск продукции на протяжении не менее одного года на момент подачи заявки, — напомнила Ирина Кивико.