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Россия отменила временный запрет на экспорт круп
Фото: ФБ

Россия отменила временный запрет на экспорт круп

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:57 24.03.2020

Россельхознадзор отменил введенный с 20 марта запрет на экспорт круп из России, сообщил «Интерфаксу» источник в экспортных кругах.

Введенное ограничение отменено, — рассказал он, сославшись на полученные документы.

В Россельхознадзоре эту информацию не комментируют.

Ранее стало известно, что ведомство с 20 марта на десять дней запретило экспорт всех крупяных изделий из России. Об этом говорилось в письме Россельхознадзора в территориальные органы.

Отмечалось, что запрет будет действовать до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Эту группу возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

Отметим, что представители отрасли выступили против запрета на экспорт круп. Они сообщали о том, что в ограничении экспорта нет необходимости, поскольку имеющихся запасов круп достаточно и для внутреннего потребления, и для экспортной программы — даже на фоне повышенного спроса из-за коронавируса. К тому же из всех круп основным экспортным товаром является только рис.

Эксперты подтвердили: ограничение никак не влияет на сдерживание цен. Мало того, все участники рынка и ритейлеры подтверждают, что имеющегося риса и гречки полностью хватит для обеспечения потребностей страны.

Россия отменила временный запрет на экспорт круп

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