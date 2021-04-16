Россия перекрывает для судоходства ряд районов в Черном море, в том числе на входе в Керченский пролив

На коммерческие суда запрет не распространяется.

МИД Украины выразил протест в связи с намерением России временно закрыть часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран и счел это нарушением норм международного права. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении дипведомства.

РФ объявила о закрытии на следующей неделе до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Такие действия РФ являются очередной попыткой нарушить нормы и принципы международного права, узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина наделена правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря, — заявил МИД «незалежной».

Киев назвал этот шаг России «грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву«.

Согласно Конвенции, — отмечается в документе, — РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море.

МИД потребовал от РФ «немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря» и призвал международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе.

Украинские «эксперты» публикуют карты закрытых для судоходства районов. Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль юго-западного побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе на востоке (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. Больше всего эмоций вызывает участок на входе в Керченский пролив. В Киеве голосят, что это «водная блокада» Мариуполя и Бердянска.

Скажем прямо, «соседи» немного передергивают. Текст предупреждения РФ гласит, что Керченский пролив (и другие закрытые участки в Черном море) будет перекрыт для военных кораблей и государственных судов, но это не коснется коммерческого судоходства.

С 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Срок запрета — с 24 апреля по 31 октября, — говорится в сообщении Управления навигации и океанографии МО РФ.



Отметим, что подобное сообщение — рутинное. Участки в Черном море перекрываются ежегодно из-за военных учений. Тем не менее коммерческие суда смогут беспрепятственно заходить в эти районы и перемещаться по Керченскому проливу. Никакой «блокады Мариуполя» не будет. Ну а не в меру «боевым» военным кораблям иностранных государств заходить в районы учений запрещено. Мировая практика, ничего личного.