Россия подаст кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама по Скифскому золоту

Кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по Скифскому золоту будет подана в ближайшее время. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при Президенте РФ Александр Молохов.

В самое ближайшее время будет подана кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов с тем, чтобы приостановить исполнение этого решения… Если бы непосредственно я занимался этим вопросом, мы бы подали жалобу уже завтра. Работает команда голландских юристов, — сказал Молохов.

Он отметил, что не удовлетворен работой юристов.

Считаю, что надо менять эту команду. У меня есть определенные претензии к их работе. Наша рабочая группа давала предложения по этому поводу и в Минкульт, и в Минюст, но, к сожалению, нас никто не послушал, — заявил Молохов.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция Скифского золота должна быть передана Украине.