Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Россия подаст кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама по Скифскому золоту

crimeapress_news

verevo
Россия подаст кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама по Скифскому золоту
Фото: ТАСС

Россия подаст кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама по Скифскому золоту

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:15 26.10.2021

Кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по Скифскому золоту будет подана в ближайшее время. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при Президенте РФ Александр Молохов.

В самое ближайшее время будет подана кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов с тем, чтобы приостановить исполнение этого решения… Если бы непосредственно я занимался этим вопросом, мы бы подали жалобу уже завтра. Работает команда голландских юристов, — сказал Молохов.

Он отметил, что не удовлетворен работой юристов.

Считаю, что надо менять эту команду. У меня есть определенные претензии к их работе. Наша рабочая группа давала предложения по этому поводу и в Минкульт, и в Минюст, но, к сожалению, нас никто не послушал, — заявил Молохов.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция Скифского золота должна быть передана Украине.

Россия подаст кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама по Скифскому золоту

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.