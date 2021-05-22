Россия решает проблему водоснабжения Крыма — на Украине не скрывают раздражения

И напоминают, мол, могли бы возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу, но с условием…

Все последние сообщения об отмене графиков подачи воды в Симферополе и Ялте, начале бурения (в поисках залежей пресной воды) в Азовском море, наполнении крымских водохранилищ, строительству новых водозаборов и решении в целом проблемы водоснабжения полуострова, не могли остаться незамеченными в Киеве. «Соседи» напоминают, мол, могли бы возобновить подачу Днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, но… А дальше – собственно политика и напоминание о своей позиции, высказанной и продемонстрированной не раз.

Восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации». Об этом 22 мая сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИДа Олега Николенко.

Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развития военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения, — заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства.

По словам Николенко, это доказывает «разрушительный характер» политики России в Крыму.

Где логика? А ее здесь нет. Просто на Украине не скрывают раздражения по поводу очевидного факта – решении проблемы водоснабжения Крыма.