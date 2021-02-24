Россия в ООН раскритиковала заявление о «нарушении» прав человека в Крыму

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, заявившего о «нарушении» прав человека в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости .

Во вторник, 23 февраля в Генеральной ассамблее ООН прошло заседание, посвященное «ситуации на временно оккупированных территориях Украины». На нем прозвучали странные заявления. Например, немецкий постпред Кристоф Хойсген выразил обеспокоенность судьбой крымских татар, которые, по его утверждению, подвергаются притеснениям на полуострове.

Я спрашиваю представителя России, почему Россия не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму, — спросил немецкий дипломат.

Полянский в ответ упрекнул своего немецкого коллегу в том, что тот «картинно сокрушается«.

Спросите у ваших соотечественников, в том числе из бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить, — сказал первый зампостпреда России.

Как отметил российский дипломат, «гораздо проще распространять небылицы про ужасы в якобы оккупированном Крыму, тогда как узнать правду и убедиться в лживости этих измышлений проще простого«.

По его словам, так ежегодно поступают около миллиона украинцев, которые по-прежнему отдыхают в Крыму и оставляют позитивные отклики в соцсетях.

Кстати сказать, если сегодня и оправданно говорить о какой-либо оккупации, так это об оккупации майданной Украиной — Украины нормальной, которая была открытой дружественной для нас страной с общими ценностями и идеалами. Майданное безумие и геополитические соображения наших западных коллег превратили ее в вотчину националистов и анти-Россию, — подчеркнул Полянский.

Он назвал заседание Генассамблеи по Украине «одним из самых неловких эпизодов», доказывающим, что ООН оторвалась от реальности.

Ранее большая палата ЕСПЧ признала частично приемлемой жалобу Украины на то, что Россия «несет ответственность за административную практику, представляющую собой многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека в Крыму«. В то же время другие обвинения — в частности, в убийствах мирных граждан, задержании и запугивании журналистов, дискриминации этнических украинцев и политически мотивированном уголовном преследовании — судьи сочли недоказанными.

Также в последние годы со стороны Украины и западных стран часто поступают обвинения в адрес России в «нарушении прав» крымских татар. Но, как отмечают в Госдуме, благодаря возвращению полуострова в состав страны татары получили права, свободы и возможности, которых у них не было в украинский период. Делегация крымских татар выражала готовность отправиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы и рассказать объективную правду о жизни на полуострове. При этом глава региональной национально-культурной автономии Эйваз Умеров заявлял, что с 2014 года жалобы на нарушение прав нацменьшинств, которые рассматривают международные площадки по борьбе за права человека, на самом деле поступают от людей, которые давно не живут в Крыму.

Ранее в тот же день постпред Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что Генассамблея ООН «не приняла и не примет российскую мантру о том, что вопрос Крыма закрыт». Он считает, что Москва пытается уничтожить самобытность украинцев и крымских татар на полуострове, продолжая произвольные аресты. В ходе заседания Генассамблеи ООН он призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности.