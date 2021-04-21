Россиян предупреждают о росте налога на недвижимость

Налог на недвижимость в ближайшее время может вырасти, считает общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков. Причина этого — повышение цен на рынке жилья.

Кадастровая оценка проводится раз в три года, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе раз в два года. Если колебания цен на рынке недвижимости достигают 30%, предусмотрена внеплановая государственная кадастровая оценка, — цитирует эксперта Российская газета .

Поскольку кадастровая стоимость основана на так называемой модели массовой оценки, которая базируется на текущих рыночных данных, то очевидно, что следует ожидать увеличения кадастровой стоимости при следующей государственной оценке и, соответственно, увеличения налога на имущество, говорит Кирилл Кулаков:

В качестве некоторого демпфирования этого тренда кадастровую оценку жилой недвижимости в последний раз явно проводили по нижней границе ценового диапазона, чтобы не вызывать массового оспаривания ее результатов. Думаю, что очередная государственная кадастровая оценка будет произведена с сохранением этого тренда.

Только за первый квартал нынешнего года, по данным портала «Мир квартир», вторичное жилье в крупных городах подорожало на 3%, а за прошлый год, как сообщал Росстат, в целом по России цены на «вторичку» поднялись на 9,5%.

Источник: Российская газета

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