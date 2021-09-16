Россиянам пообещали облегчить плату за ЖКХ. Но повезёт не всем

Количество «счастливчиков», которым положена помощь от государства на оплату коммунальных услуг, может вырасти на 1 млн семей. Уже этой осенью, сообщает Московский Комсомолец , комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ планирует внести в нижнюю палату соответствующий законопроект и пересмотреть допустимую долю расходов на оплату коммуналки, а также проработать вопрос предоставления субсидии на оплату услуг ЖКХ по новому стандарту.

Подобная инициатива высказывалась и ранее, но до реализации дело так и не дошло. Эксперты не исключают, что и в этот раз дальше благих пожеланий ситуация не продвинется: бюджеты могут не потянуть очередной «подарок» россиянам.

Власти вновь заговорили о снижении максимальной доли расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи по всей стране — с 2023 года до 18% и с 2025-го до 15%. Об этом сообщили в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Сейчас в большинстве субъектов предельная планка составляет 22%. То есть, те семьи, которые тратят на оплату услуг ЖКХ свыше 22% своего официального доходов, вправе рассчитывать на субсидию. В 2020 году Минстрой уже предлагали плавно, в течение пяти лет, снизить порог получения субсидии до 15%, расширив тем самым постепенно число их получателей. Однако такие параметры не поддержал Минфин.

К слову, по данным Росстата, в 2019-м допандемийном году субсидии на оплату услуг ЖКХ получали более 3 млн российских семей (5,7% от общего числа домохозяйств). Из бюджета на это было выделено 75 млрд рублей. Если порог снизят до 15%, то на льготу потребуется дополнительно около 30 млрд рублей. Рассчитывать на субсидию смогут еще 1 млн семей, подсчитывали в Госдуме.

По словам специалиста в области ЖКХ, директора Организации народного контроля, Натальи Чернышевой, вполне можно было бы выделить на эти цели деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ):

Сумма начисленных субсидий каждый год росла, а количество семей, которым полагаются субсидии, постепенно снижалось. Для сравнения — в 2003 году субсидии получали 7,09 млн. семей (15,2% от общего числа), общий объем субсидий составлял 30,7 млрд. рублей, при среднем размере субсидии в 361 рублей. Сейчас в каждом регионе свой предельный размер доли расходов на ЖКХ в общем объеме расходов семьи (от 10% до 22%), и вполне можно было бы по всей стране установить значение в 10%. Количество семей, претендующих на субсидии, следует увеличить как минимум вдвое.

Чернышева считает, что если снижение предельной доли расходов на ЖКХ будет проводиться так долго — до 18% к 2023 году и до 15% к 2025 году, то люди и не почувствуют улучшений, поскольку инфляция и цены будут расти быстрее.

Сам метод исчисления льгот, в форме снижения предельного процента от дохода, которые семья каждый месяц платит за услуги ЖКХ, до разумно приемлемых уровней, сомнений никаких не вызывает, убежден шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. По его мнению, очевидно, что это было бы социально справедливо, да и большинство людей возмущены именно тем, что если платить по полной без просрочек коммуналку, то денег подчас просто не остаётся ни на нормальное питание, ни на учёбу и кружки детей, ни на лекарства.

Власти морально готовы на такой шаг, однако дело упирается в технические моменты, поэтому законопроект так долго и откладывают, — говорит эксперт. — Даже если принять его одномоментно, скажем, за пару недель в трёх чтениях, как это было с некоторыми другими законопроектами о разовой материальной поддержке жителей страны, то реализовать на практике учёт доходов семьи и платежей будет практически невозможно. По крайней мере, до тех пор, пока не заработает активно создаваемая сейчас цифровая система так называемого социального казначейства.

Аналитик считает, пока нет единой цифровой платформы, которая объединила бы под своим крылом все положенные гражданам меры соцподдержки, невозможно вести всерьёз речь и об эффективной системе начисления льгот: не так-то просто претендентам на субсидию на практике доказать свои права на льготу, чтобы чиновники «соизволили» грамотно и на основании всех документов сравнить доход проживающей на жилплощади семьи с суммами в платёжках ЖКХ.

Источник: Московский Комсомолец