Россияне активнее интересуются сведениями о недвижимости

Около 103 млн выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) выдала Кадастровая палата в 2019 году, что на треть больше количества запрашиваемых сведений по сравнению с 2018 годом, сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты.

По итогам 2019 года мы совместно с коллегами оказываем уже четыре услуги в секунду, на каждую из которых приходятся десятки транзакций. Такой объем не выполняет ни одно ведомство. В прошлом году мы оказали более 120 млн услуг в учетно-регистрационной сфере — это и выдача сведений из ЕГРН, и проведение действий. Почти 65% из них в электронном виде, — цитирует Интерфакс-Недвижимость главу Кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова.

В пресс-службе «Интерфаксу» рассказали, что самой популярной по-прежнему остается выписка о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости: за 2019 год было выдано около 45 млн таких выписок.

Также стабильно интересует граждан выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: за прошедший год выдано почти 22 млн таких сведений. Кроме того, за 2019 год Кадастровая палата выдала около 8 млн выписок об объекте недвижимости и более 2 млн сведений о переходе права собственности.

Напомним, что с 2017 года выписка из ЕГРН — единственный документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимости. В соответствии с законодательством, сведения из ЕГРН Федеральная кадастровая палата должна предоставлять в течение трех суток. Граждане могут получить выписку из ЕГРН посредством электронных сервисов, почтовых отправлений, а также через запрос в МФЦ.

Источник: Интерфакс-Недвижимость

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