Россияне голосуют за крымские бренды в конкурсе «Вкусы России». А вы?

Напомним, во Всероссийском конкурсе «Вкусы России» Крым представляют пять брендов (26 сельхозтоваропроизводителей). Это: «Крымские морепродукты и аквакультура», «Крымский сыр», «Крымское вино», «Ялтинский лук» и «Крымские пахлава и рахат-лукум». Голосование стартовало 19 ноября и продлится до 2 декабря. На данный момент за крымские бренды уже проголосовали более 17800 россиян.

За региональные российские бренды продуктов питания в конкурсе уже отдано более полумиллиона голосов. В лидерах нашего региона бренд «Крымские пахлава и рахат-лукум», за него на это время проголосовало 8682 жителя страны, на втором месте – «Крымское вино» — 3173, затем «Ялтинский лук» — 3109 голосов, за «Крымские морепродукты и аквакультура» — 1995, и за «Крымский сыр» — 848 голосов, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

Андрей Рюмшин также призвал всех жителей страны, предпочитающих крымские вкусы, проявить больше активности и проголосовать за бренды республики.

В свою очередь, крымские сельхозтоваропроизводители, уже сегодня отмечают позитивные события благодаря участию во «Вкусах России». Теперь им легче будет реализовывать свою продукцию не только благодаря узнаваемому бренду. Для них Минсельхоз России совместно с Россельхозбанком разработал онлайн платформу по продаже продуктов региональных брендов «Своё родное». Сейчас 26 крымских производителей проходят регистрацию на предлагаемой интернет-площадке, — подчеркивает заместитель Председателя Правительства Крыма.

В Минсельхоз Крыма подчёркивают: делают всё возможное для того, чтобы крымские бренды стали более узнаваемы.

Мы находимся в тесном взаимодействии крымскими и федеральными СМИ, очень благодарны за то внимание, поддержку и активную позицию в популяризации крымской продукции на своих ресурсах. Выходят достойные, креативные материалы, не оставляющие равнодушными своих телезрителей, радиослушателей и читателей. Также для узнаваемости брендов в крымской столице размещены 10 сити-лайтов, а сами производители изготовили наклейки на продаваемую продукцию с надписью «Я участник конкурса «Вкусы России», — заявил Андрей Рюмшин.

Напомним, голосование продлится до 2 декабря включительно. Сейчас есть достаточно времени для того, чтобы вывести крымские бренды в лидеры.

Прямые ссылки на голосование за крымские бренды на Первом национальном конкурсе «Вкусы России»:

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