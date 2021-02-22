Россияне не горят желанием гасить долги за услуги ЖК. Но тарифы, говорят, всё равно будут расти

В 2020-м долги потребителей за отопление превысили 209 млрд рублей. Об этом сообщили крупные участники рынка. Собираемость платежей рухнула до 85% и теперь энергетикам может не хватить средств на модернизацию инфраструктуры, что неминуемо приведет к росту аварийности в теплосетях. Высокий уровень износа коммуникаций приводит к повышению тарифов ЖКХ. Возникает, отмечает Московский Комсомолец , замкнутый круг: потребитель не может платить, так как доходы рухнули, а поставщики ресурсов все равно увеличивают сборы, потому что расходы на обслуживание жильцов никуда не делись. Эксперты считают, что в преддверии выборов в Госдуму чиновники могут пойти на встречу своему электорату и помочь гражданам рассчитаться по коммунальным долгам, чтобы снизить градус социальной напряженности. Но за чей счет?

Задолженность россиян за тепловую энергию в прошлом году выросла на 15,5 млрд рублей, составив 209,2 млрд рублей, рассказали в ассоциации «Совет производителей энергии». Участники рынка связали этот рост с мораторием на начисление штрафов за просрочку платежей, действовавший в прошлом году, добавив, что он привел к снижению платежной дисциплины.

Уровень оплаты за услуги ЖКХ снизился до 85% от начислений. По пессимистичному сценарию, с учетом уже накопленных долгов за тепло, объем дебиторской задолженности перед теплоснабжающими организациями на конец 2020 года мог увеличиться до 600-800 млрд рублей. При этом плановая выручка всех теплоснабжающих организаций России на 2020 год составляла 1,2 трлн рублей, — цитирует Московский Комсомолец экспертов ассоциации.

Основные причины увеличения задолженности по платежам за тепло лежат на поверхности. Прежде всего — упали доходы людей и возможности домохозяйств оплачивать «коммуналку». По данным Росстата, реальные доходы населения снизились в 2020 году на 3,5%.

Для поддержания необходимого уровня жизни многие вынужденно сократили расходы. И здесь неплательщикам «помог» мораторий на начисление пени и штрафов за просрочку, — отмечает в разговоре с «МК» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — Логика проста: если за неоплату «нам ничего не будет», то можно и отодвинуть ее дату — есть более важные, жизненно необходимые расходы.

По его словам, с возвратом санкций за неоплату с 2021-го, есть вероятность постепенного возврата к погашению задолженности, причём как текущей, так и ранее накопленной. Этому способствует и то, что, судя по всему, прошла наиболее острая фаза пандемии с потерей доходов.

Несмотря на едва заметную положительную динамику в доходах населения и постепенное восстановление платежной дисциплины, поставщики ресурсов лишились миллиардных поступлений в период действия моратория.

Все компании будут настаивать на повышении тарифов, и тут потребуется помощь от государства в качестве адресных субсидий ресурсоснабжающим организациям, — считает специалист в области жилищно-коммунального хозяйства, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева.

Несмотря на возросшую задолженность населения за тепло специалисты считают, что до отключения жильцов от тепла в сезон холодов дойти не должно.

Отопление — это услуга, которую нельзя отключать за долги в течение всего отопительного сезона. В каждом регионе окончание отопительного сезона разное, и, например, это можно делать, только если в течение 5 суток среднесуточная температура превышала 8 градусов Цельсия, — рассказывает Наталья Чернышева. — Остается надеяться, что отключений отопления за долги не будет нигде, и сам отопительный сезон не прекратят раньше времени.

Эксперты также считают, что рассчитаться с поставщиками ресурсов потребителям может помочь предвыборная кампания.

В рамках возможных социальных мер накануне выборов в Госдуму нельзя исключать и каких-либо послаблений в данной весьма чувствительной для людей области. Это может быть, например, рассрочка платежей без начисления пени, если график погашения соблюдается. Или прямые выплаты из бюджета на данные цели определённым категориям пользователей, в виде софинансирования погашения долгов, — полагает Марк Гойхман.

Источник: Московский Комсомолец