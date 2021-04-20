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Россияне рассказали, как на их турпланах сказалось «закрытие» Турции
фото: Free-Photos (pixabay.com)

Россияне рассказали, как на их турпланах сказалось «закрытие» Турции

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:41 20.04.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, как на планы россиян повлияло «закрытие» Турции. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 658 человек.

Выяснилось, что 59% респондентов и так планировали отпуск в России, так что на них ограничение на перелеты в Турцию не сказалось. Каждый пятый опрошенный (22%) будет искать альтернативные зарубежные направления, так как настроен провести отпуск за границей. Переориентировались на российские курорты 4% респондентов. А еще 15% заявили о том, что теперь вообще намерены отказаться от отпуска, — отмечают в пресс-службе сервиса.

В прошлом году большинство россиян либо вовсе не отдыхали, либо, как минимум, отказались от дальних поездок. По данным опросов Туту.ру, отпуск в деревне, на даче или дома в 2020 году провели 34% россиян. В поездку по России отправились около трети опрошенных: 10% ездили в Крым, 10% отдыхали на Черноморском побережье Краснодарского края, 2% — на курортах Кавказских Минеральных Вод, 9% выбрали для отпуска другие регионы России. В Турцию, по данным опроса, отправились 5% россиян, ещё 4% съездили в другие страны. Не отдыхали в прошлом году 26% респондентов.

Ранее сервис Туту.ру узнал, открытия сообщения для туристов с какой страной россияне ждут больше всего.  Оказалось, что больше всего россияне соскучились по Италии: ее открытия ждет каждый пятый опрошенный. Об открытии сообщения с Испанией мечтают 16% респондентов. Замыкают тройку самых ожидаемых направлений страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония). О том, что ждут, когда откроются именно они, рассказали 13% респондентов. По 10% опрошенных ждут открытия Чехии и Вьетнама. О том, что Китай начнет принимать российских туристов, мечтают 8% респондентов. Болгарии отдают свои предпочтения 7% опрошенных, Франции и Израилю — по 6%, Великобритании — 3%.

Результаты опроса «Повлияло ли «закрытие» Турции на ваши планы?»

  • 59% — Нет, я и так планировал отпуск в России
  • 4% — Да, теперь поеду на наши курорты
  • 22% — Да, ищу альтернативу в других странах, хочу за рубеж
  • 15% — Теперь вообще откажусь от отпуска

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за январь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.  

Россияне рассказали, как на их турпланах сказалось «закрытие» Турции

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