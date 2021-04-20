Россияне рассказали, как на их турпланах сказалось «закрытие» Турции

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, как на планы россиян повлияло «закрытие» Турции. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 658 человек.
Выяснилось, что 59% респондентов и так планировали отпуск в России, так что на них ограничение на перелеты в Турцию не сказалось. Каждый пятый опрошенный (22%) будет искать альтернативные зарубежные направления, так как настроен провести отпуск за границей. Переориентировались на российские курорты 4% респондентов. А еще 15% заявили о том, что теперь вообще намерены отказаться от отпуска, — отмечают в пресс-службе сервиса.
В прошлом году большинство россиян либо вовсе не отдыхали, либо, как минимум, отказались от дальних поездок. По данным опросов Туту.ру, отпуск в деревне, на даче или дома в 2020 году провели 34% россиян. В поездку по России отправились около трети опрошенных: 10% ездили в Крым, 10% отдыхали на Черноморском побережье Краснодарского края, 2% — на курортах Кавказских Минеральных Вод, 9% выбрали для отпуска другие регионы России. В Турцию, по данным опроса, отправились 5% россиян, ещё 4% съездили в другие страны. Не отдыхали в прошлом году 26% респондентов.
Ранее сервис Туту.ру узнал, открытия сообщения для туристов с какой страной россияне ждут больше всего. Оказалось, что больше всего россияне соскучились по Италии: ее открытия ждет каждый пятый опрошенный. Об открытии сообщения с Испанией мечтают 16% респондентов. Замыкают тройку самых ожидаемых направлений страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония). О том, что ждут, когда откроются именно они, рассказали 13% респондентов. По 10% опрошенных ждут открытия Чехии и Вьетнама. О том, что Китай начнет принимать российских туристов, мечтают 8% респондентов. Болгарии отдают свои предпочтения 7% опрошенных, Франции и Израилю — по 6%, Великобритании — 3%.
Результаты опроса «Повлияло ли «закрытие» Турции на ваши планы?»
- 59% — Нет, я и так планировал отпуск в России
- 4% — Да, теперь поеду на наши курорты
- 22% — Да, ищу альтернативу в других странах, хочу за рубеж
- 15% — Теперь вообще откажусь от отпуска
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