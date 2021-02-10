Россияне смогут за 30 секунд проверить себя в списках невыездных

Федеральная служба судебных приставов прорабатывает совместно с Минцифры вопрос о возможности уведомления должников, что с них сняты ограничения на выезд за рубеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФССП России. При этом сами граждане, как сообщается, уже могут получить на портале Госуслуг расширенную информацию о ходе исполнительного производства. Подчеркивается, что сама процедура получения информации займет 30 секунд. В перспективе возможности расширятся, в том числе — можно будет и проверить себя по спискам невыездных, и, если человека окажется в этих списках, то оперативно отслеживать, когда ограничения будут сняты.

ФССП России в рамках реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» совместно с Минцифрой России осуществляются мероприятия в части обеспечения возможности отслеживания в личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг стадии процесса снятия ограничений выезда за пределы Российской Федерации, — сообщили в ФССП.

Также прорабатывается возможность использования единой системы идентификации и аутентификации для подтверждения полномочий представителей должников и взыскателей при подаче ходатайств в электронном виде, а также подтверждения фактов доставки уведомлений (процессуальных документов) от судебных приставов пользователям портала госуслуг при входе на единый портал.

В ФССП напомнили, что при поддержке правительства РФ модель суперсервиса ФССП России «Цифровое исполнительное производство» была одобрена одной из первых среди государственных органов. С 27 октября прошлого года на Едином портале госуслуг должники и взыскатели получили возможность получать расширенную информацию о ходе исполнительного производства.

Время предоставления такой информации не превышает 30 секунд, — отметили в ФССП.

За три месяца через портал госуслуг было подано более миллиона интерактивных заявлений. Кроме того, с 26 ноября прошлого года через портал госуслуг должникам и взыскателям предоставлена возможность подавать ходатайства, объяснения, отводы и жалобы в рамках исполнительных производств. К настоящему времени получено более 250 тысяч таких обращений в электронной форме.

Источник: «Российская газета»