Россияне устали от «самоизоляции», но надо еще немного потерпеть

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с вирусологами и эпидемиологами в пятницу, 24 апреля, заявила, что необходимо еще чуть-чуть потерпеть, и страна выйдет из ситуации, в которой оказалась из-за распространения коронавируса.

Главное, что еще раз хочу сказать, чтобы наше движение вперед сопровождалось уверенностью наших граждан в том, что еще надо чуть-чуть потерпеть, и мы непременно из этой ситуации выйдем, — цитирует Голикову РИА Новости .

Она добавила, что снятие ограничений зависит от того, насколько эффективно люди будут соблюдать меры профилактики и следовать рекомендациям специалистов.

В то же время она признала, что граждане России устали от ограничений из-за коронавируса и важно оценить возможность ослабления мер. Она отметила, что сейчас система здравоохранения работает в напряжении, особенно в центральном регионе страны. В первую очередь в Москве и Подмосковье.