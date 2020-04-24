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Россияне устали от «самоизоляции», но надо еще немного потерпеть
Фото: Life

Россияне устали от «самоизоляции», но надо еще немного потерпеть

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:00 24.04.2020

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с вирусологами и эпидемиологами в пятницу, 24 апреля, заявила, что необходимо еще чуть-чуть потерпеть, и страна выйдет из ситуации, в которой оказалась из-за распространения коронавируса.

Главное, что еще раз хочу сказать, чтобы наше движение вперед сопровождалось уверенностью наших граждан в том, что еще надо чуть-чуть потерпеть, и мы непременно из этой ситуации выйдем, — цитирует Голикову РИА Новости.

Она добавила, что снятие ограничений зависит от того, насколько эффективно люди будут соблюдать меры профилактики и следовать рекомендациям специалистов.

В то же время она признала, что граждане России устали от ограничений из-за коронавируса и важно оценить возможность ослабления мер. Она отметила, что сейчас система здравоохранения работает в напряжении, особенно в центральном регионе страны. В первую очередь в Москве и Подмосковье.

Россияне устали от «самоизоляции», но надо еще немного потерпеть

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