Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Россияне в прошлом году «ставили рекорды» по ипотечным кредитам

crimeapress_news

Россияне в прошлом году "ставили рекорды" по ипотечным кредитам
иллюстрация: Tumisu (pixabay.com)

Россияне в прошлом году «ставили рекорды» по ипотечным кредитам

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:16 06.01.2021

Около 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,2 трлн рублей выдано в России в 2020 году — это рекордный Мультдом_баннерпоказатель, сообщил во вторник министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на совещании по социальным вопросам, которое провел президент РФ Владимир Путин.

По результатам реализации льготных программ в 2020 году выдан рекордный объем ипотеки: 1,7 млн кредитов на 4,2 трлн рублей. В рамках реализации программы субсидирования ставок по ипотеке на новостройки до 6,5% выдано 340 тыс. кредитов на 985 млрд руб. Существенным вкладом в поддержку жилищного строительства стала реализация программ «Сельская ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Молодые семьи», — цитирует ТАСС чиновника.

Предыдущий рекорд по выдаче ипотеки принадлежал 2018 году, когда банки выдали 1,47 млн ипотечных кредитов на общую сумму почти 3,013 трлн рублей. Льготная ипотека на новостройки под 6,5% позволила в том числе поддержать темпы ввода жилья, отметил министр.

По предварительным итогам 2020 года в России введено в эксплуатацию более 80 млн кв. м жилья, — заявил Ирек Файзуллин. 

Согласно уточненным данным Росстата, объем ввода жилья в России в 2019 году составил 80,3 млн кв. м.

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.

Россияне в прошлом году "ставили рекорды" по ипотечным кредитам

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.