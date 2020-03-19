Россияне живут в долг? Кредиты наличными в январе-феврале 2020 года выросли на 23%

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в январе-феврале 2020 года выдали физическим лицам 2,83 млн кредитов наличными на общую сумму 782,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых выдач выросло на 21%, а объем – на 23%.

Средняя сумма кредита наличными в январе-феврале 2020 года составила 275,8 тыс рублей, что на 5,5 тыс рублей больше, чем годом ранее. Средний срок кредита вырос с 36 до 38 месяцев, а полная стоимость кредита в среднем уменьшилась на 0,4 процентного пункта с 17,1% до 16,6%.

КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ кол-во, млн шт. объем, млрд руб. средний чек, руб. средний срок, мес. средняя ПСК, % янв.20 1,29 351,10 272 556 37,9 16,7 фев.20 1,55 431,41 278 986 38,5 16,6 итого 2,83 782,51 275 771 38,2 16,6 янв.19 1,15 304,91 264 164 36,1 16,8 фев.19 1,19 329,06 276 340 36,6 17,3 итого 2,35 633,97 270 252 36,4 17,1 динамика +20,9% +23,4% +2% +1,9 мес. -0,4 п.п.