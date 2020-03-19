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Россияне живут в долг? Кредиты наличными в январе-феврале 2020 года выросли на 23%

Россияне живут в долг? Кредиты наличными в январе-феврале 2020 года выросли на 23%

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:33 19.03.2020

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в январе-феврале 2020 года выдали физическим лицам 2,83 млн кредитов наличными на общую сумму 782,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых выдач выросло на 21%, а объем – на 23%.

Средняя сумма кредита наличными в январе-феврале 2020 года составила 275,8 тыс рублей, что на 5,5 тыс рублей больше, чем годом ранее. Средний срок кредита вырос с 36 до 38 месяцев, а полная стоимость кредита в среднем уменьшилась на 0,4 процентного пункта с 17,1% до 16,6%.

КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ

 

кол-во, млн шт.

объем,

млрд руб.

средний чек, руб.

средний срок, мес.

средняя ПСК, %

янв.20

1,29

351,10

272 556

37,9

16,7

фев.20

1,55

431,41

278 986

38,5

16,6

итого

2,83

782,51

275 771

38,2

16,6

янв.19

1,15

304,91

264 164

36,1

16,8

фев.19

1,19

329,06

276 340

36,6

17,3

итого

2,35

633,97

270 252

36,4

17,1

динамика

+20,9%

+23,4%

+2%

+1,9 мес.

-0,4 п.п.

Банки сместили акцент на кредиты наличными, поскольку в этом сегменте есть возможность нарастить кредитный портфель с высоким уровнем доходности. В итоге кредиты наличными оказались единственным сегментом необеспеченного кредитования, который в 2020 году показал рост, — цитирует пресс-служба генерального директора ОКБ Артура Александровича.

Россияне живут в долг? Кредиты наличными в январе-феврале 2020 года выросли на 23%

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