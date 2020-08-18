Россияне живут в долг? После карантина объём выдачи «кредиток» вырос в 2 раза

По предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в июле выдали примерно 600 тысяч кредитных карт, что на 27% больше, чем в июне, а также почти в 2 раза больше, чем в первый месяц карантина.
Тем не менее, выдачи все еще на 39% меньше, чем в июле 2019 года. Суммарный одобренный кредитный лимит по выданным в июле картам (объем кредитов) составил почти 41 млрд рублей, что на 27% больше, чем в прошлом месяце, но на 49% меньше в годовом выражении, — отмечают в пресс-службе ОКБ.
Средний одобренный лимит по кредитным картам составил 69 тысяч рублей – на 14 тыс. рублей меньше, чем годом ранее (82 тыс. рублей). Средняя полная стоимость кредита (ПСК) снизилась на 1,1 процентного пункта до 25,1% годовых.
Выдачи кредитных карт продолжают постепенно возвращаться к уровням марта. Важно при этом понимать, что и до коронакризиса в этом сегменте выдачи были меньше, чем в аналогичные месяцы прошлого года на 10-15%. Таким образом, крайне маловероятно, что выдачи кредитных карт во втором полугодии смогут достичь показателей второй половины 2019 года. Сегмент кредитных карт считается более рискованным, чем кредиты наличными, поэтому и выбранные банками стратегии в этих сегментах разнятся. По кредитным картам банки существенно сократили средний размер одобренного лимита, опасаясь массовых просрочек. В то же время в сегменте кредитов наличными они выдают хоть и реже кредиты, чем до кризиса, но на более крупные суммы наиболее качественным заемщикам. Если ставки по займам наличными снизились до рекордных уровней, то по кредитным картам хоть и произошло удешевление полной стоимости кредита на фоне снижения ключевой ставки, но оно оказалось не таким заметным и лишь приблизилось к значениям середины 2018 года, — говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
Выдачи кредитных карт в июле 2020 года
|период
2016
2017
2018
2019
2020
динамика к 2019 г.
к пред. месяцу
количество кредитов, тыс. шт.
|январь
463
373
681
828
749
-10%
-29%
|февраль
612
444
805
939
812
-14%
8%
|март
840
523
840
971
847
-13%
4%
|апрель
681
535
856
1006
310
-69%
-63%
|май
595
634
925
884
378
-57%
22%
|июнь
562
660
912
899
471
-48%
25%
|июль
556
701
988
971
597
-39%
27%
суммарный одобренный кредитный лимит, млрд руб.
|январь
18,6
21,9
50,2
68,7
52,6
-23%
-29%
|февраль
25,7
26,9
62,1
78,7
57,7
-27%
10%
|март
47,3
32,3
63,5
77,9
60,0
-23%
4%
|апрель
32,3
32,7
63,0
84,2
21,1
-75%
-65%
|май
28,4
36,4
67,3
73,4
24,7
-66%
17%
|июнь
27,4
39,8
66,1
72,7
32,2
-56%
30%
|июль
29,0
46,1
72,5
79,6
40,9
-49%
27%
|период
2016
2017
2018
2019
2020
средний лимит, тыс. руб.
|январь
40
59
74
83
70
|февраль
42
60
77
84
71
|март
56
62
76
80
71
|апрель
47
61
74
84
68
|май
48
57
73
83
65
|июнь
49
60
72
81
68
|июль
52
66
73
82
69
средняя ПСК, % годовых
|январь
27,4
28,0
26,0
26,3
26,9
|февраль
27,2
28,1
25,7
26,1
27,4
|март
27,9
28,1
25,4
26,4
27,3
|май
27,2
28,0
25,0
26,4
28,4
|апрель
27,2
27,8
25,0
26,7
27,6
|июнь
27,3
27,6
24,9
26,5
26,2
|июль
27,4
27,1
24,6
26,7
25,1
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