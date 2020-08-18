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иллюстрация: открытые источники

Россияне живут в долг? После карантина объём выдачи «кредиток» вырос в 2 раза

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:46 18.08.2020

По предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в июле выдали примерно 600 тысяч кредитных карт, что на 27% больше, чем в июне, а также почти в 2 раза больше, чем в первый месяц карантина.

Тем не менее, выдачи все еще на 39% меньше, чем в июле 2019 года. Суммарный одобренный кредитный лимит по выданным в июле картам (объем кредитов) составил почти 41 млрд рублей, что на 27% больше, чем в прошлом месяце, но на 49% меньше в годовом выражении, — отмечают в пресс-службе ОКБ.

Средний одобренный лимит по кредитным картам составил 69 тысяч рублей – на 14 тыс. рублей меньше, чем годом ранее (82 тыс. рублей). Средняя полная стоимость кредита (ПСК) снизилась на 1,1 процентного пункта до 25,1% годовых.

Выдачи кредитных карт продолжают постепенно возвращаться к уровням марта. Важно при этом понимать, что и до коронакризиса в этом сегменте выдачи были меньше, чем в аналогичные месяцы прошлого года на 10-15%. Таким образом, крайне маловероятно, что выдачи кредитных карт во втором полугодии смогут достичь показателей второй половины 2019 года. Сегмент кредитных карт считается более рискованным, чем кредиты наличными, поэтому и выбранные банками стратегии в этих сегментах разнятся. По кредитным картам банки существенно сократили средний размер одобренного лимита, опасаясь массовых просрочек. В то же время в сегменте кредитов наличными они выдают хоть и реже кредиты, чем до кризиса, но на более крупные суммы наиболее качественным заемщикам. Если ставки по займам наличными снизились до рекордных уровней, то по кредитным картам хоть и произошло удешевление полной стоимости кредита на фоне снижения ключевой ставки, но оно оказалось не таким заметным и лишь приблизилось к значениям середины 2018 года, — говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Выдачи кредитных карт в июле 2020 года

период

2016

2017

2018

2019

2020

динамика к 2019 г.

к пред. месяцу

количество кредитов, тыс. шт.

январь

463

373

681

828

749

-10%

-29%

февраль

612

444

805

939

812

-14%

8%

март

840

523

840

971

847

-13%

4%

апрель

681

535

856

1006

310

-69%

-63%

май

595

634

925

884

378

-57%

22%

июнь

562

660

912

899

471

-48%

25%

июль

556

701

988

971

597

-39%

27%

суммарный одобренный кредитный лимит, млрд руб.

январь

18,6

21,9

50,2

68,7

52,6

-23%

-29%

февраль

25,7

26,9

62,1

78,7

57,7

-27%

10%

март

47,3

32,3

63,5

77,9

60,0

-23%

4%

апрель

32,3

32,7

63,0

84,2

21,1

-75%

-65%

май

28,4

36,4

67,3

73,4

24,7

-66%

17%

июнь

27,4

39,8

66,1

72,7

32,2

-56%

30%

июль

29,0

46,1

72,5

79,6

40,9

-49%

27%

период

2016

2017

2018

2019

2020

средний лимит, тыс. руб.

январь

40

59

74

83

70

февраль

42

60

77

84

71

март

56

62

76

80

71

апрель

47

61

74

84

68

май

48

57

73

83

65

июнь

49

60

72

81

68

июль

52

66

73

82

69

средняя ПСК, % годовых

январь

27,4

28,0

26,0

26,3

26,9

февраль

27,2

28,1

25,7

26,1

27,4

март

27,9

28,1

25,4

26,4

27,3

май

27,2

28,0

25,0

26,4

28,4

апрель

27,2

27,8

25,0

26,7

27,6

июнь

27,3

27,6

24,9

26,5

26,2

июль

27,4

27,1

24,6

26,7

25,1

Россияне живут в долг? После карантина объём выдачи "кредиток" вырос в 2 раза

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