Россияне живут в долг? После карантина объём выдачи «кредиток» вырос в 2 раза

По предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в июле выдали примерно 600 тысяч кредитных карт, что на 27% больше, чем в июне, а также почти в 2 раза больше, чем в первый месяц карантина.

Тем не менее, выдачи все еще на 39% меньше, чем в июле 2019 года. Суммарный одобренный кредитный лимит по выданным в июле картам (объем кредитов) составил почти 41 млрд рублей, что на 27% больше, чем в прошлом месяце, но на 49% меньше в годовом выражении, — отмечают в пресс-службе ОКБ.

Средний одобренный лимит по кредитным картам составил 69 тысяч рублей – на 14 тыс. рублей меньше, чем годом ранее (82 тыс. рублей). Средняя полная стоимость кредита (ПСК) снизилась на 1,1 процентного пункта до 25,1% годовых.

Выдачи кредитных карт продолжают постепенно возвращаться к уровням марта. Важно при этом понимать, что и до коронакризиса в этом сегменте выдачи были меньше, чем в аналогичные месяцы прошлого года на 10-15%. Таким образом, крайне маловероятно, что выдачи кредитных карт во втором полугодии смогут достичь показателей второй половины 2019 года. Сегмент кредитных карт считается более рискованным, чем кредиты наличными, поэтому и выбранные банками стратегии в этих сегментах разнятся. По кредитным картам банки существенно сократили средний размер одобренного лимита, опасаясь массовых просрочек. В то же время в сегменте кредитов наличными они выдают хоть и реже кредиты, чем до кризиса, но на более крупные суммы наиболее качественным заемщикам. Если ставки по займам наличными снизились до рекордных уровней, то по кредитным картам хоть и произошло удешевление полной стоимости кредита на фоне снижения ключевой ставки, но оно оказалось не таким заметным и лишь приблизилось к значениям середины 2018 года, — говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Выдачи кредитных карт в июле 2020 года

период 2016 2017 2018 2019 2020 динамика к 2019 г. к пред. месяцу количество кредитов, тыс. шт. январь 463 373 681 828 749 -10% -29% февраль 612 444 805 939 812 -14% 8% март 840 523 840 971 847 -13% 4% апрель 681 535 856 1006 310 -69% -63% май 595 634 925 884 378 -57% 22% июнь 562 660 912 899 471 -48% 25% июль 556 701 988 971 597 -39% 27% суммарный одобренный кредитный лимит, млрд руб. январь 18,6 21,9 50,2 68,7 52,6 -23% -29% февраль 25,7 26,9 62,1 78,7 57,7 -27% 10% март 47,3 32,3 63,5 77,9 60,0 -23% 4% апрель 32,3 32,7 63,0 84,2 21,1 -75% -65% май 28,4 36,4 67,3 73,4 24,7 -66% 17% июнь 27,4 39,8 66,1 72,7 32,2 -56% 30% июль 29,0 46,1 72,5 79,6 40,9 -49% 27%

период 2016 2017 2018 2019 2020 средний лимит, тыс. руб. январь 40 59 74 83 70 февраль 42 60 77 84 71 март 56 62 76 80 71 апрель 47 61 74 84 68 май 48 57 73 83 65 июнь 49 60 72 81 68 июль 52 66 73 82 69 средняя ПСК, % годовых январь 27,4 28,0 26,0 26,3 26,9 февраль 27,2 28,1 25,7 26,1 27,4 март 27,9 28,1 25,4 26,4 27,3 май 27,2 28,0 25,0 26,4 28,4 апрель 27,2 27,8 25,0 26,7 27,6 июнь 27,3 27,6 24,9 26,5 26,2 июль 27,4 27,1 24,6 26,7 25,1