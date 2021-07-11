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«Верево Сити»
Российские истребители сопроводили два самолета-разведчика ВВС США над Чёрным морем
Фото: Минобороны РФ

Российские истребители сопроводили два самолета-разведчика ВВС США над Чёрным морем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:44 11.07.2021

Российские истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили над Чёрным морем самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries и самолёт-разведчик CL-600 Challenger ВВС США. Об этом сообщили в воскресенье в Национальном центре управления обороной.

Как уточнили в Центре, 11 июля радиолокационные средства контроля воздушного пространства дежурных средств ПВО Южного военного округа над Черным морем обнаружили приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели. Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух были подняты истребители Су-30СМ и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries и самолет-разведчик CL-600 Challenger ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря, — отметили в Центре.

Истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования после разворота иностранных самолетов от госграницы РФ. Нарушения границы допущено не было.

Полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, — подчеркнули в Национальном центре управления обороной.

Российские истребители сопроводили два самолета-разведчика ВВС США над Чёрным морем

Иллюстрация: https://twitter.com/ua4wiy_

Российские истребители сопроводили два самолета-разведчика ВВС США над Чёрным морем

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