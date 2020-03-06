Российские пенсионеры обучаются по программе «Азбука интернета». Проект «Ростелекома» и ПФР

Компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России подвели итоги работы учебной программы «Азбука интернета» за пять лет. С момента старта курсов в сентябре 2014 года и до конца 2019-го обучение компьютерной грамотности по программе прошли 305,4 тыс. пенсионеров, в том числе 54,4 тыс. в 2019 году.

Организаторами курсов наряду с отделениями Пенсионного фонда и филиалами «Ростелекома» выступали региональные управления социальной защиты и отделения Союза пенсионеров России, а также библиотеки, школы компьютерной грамотности и другие государственные и общественные организации. «Азбука интернета» – благотворительный проект «Ростелекома» и ПФР. Все материалы программы размещены в открытом доступе и могут использоваться любыми организациям и частными лицами для обучения пенсионеров работе на компьютере и в интернете, — отмечают в пресс-службе ПФР в Севастополе.