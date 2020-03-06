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Российские пенсионеры обучаются по программе «Азбука интернета». Проект "Ростелекома" и ПФР

Российские пенсионеры обучаются по программе «Азбука интернета». Проект «Ростелекома» и ПФР

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:31 06.03.2020

Компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России подвели итоги работы учебной программы «Азбука интернета» за пять лет. С момента старта курсов в сентябре 2014 года и до конца 2019-го обучение компьютерной грамотности по программе прошли 305,4 тыс. пенсионеров, в том числе 54,4 тыс. в 2019 году.

Организаторами курсов наряду с отделениями Пенсионного фонда и филиалами «Ростелекома» выступали региональные управления социальной защиты и отделения Союза пенсионеров России, а также библиотеки, школы компьютерной грамотности и другие государственные и общественные организации. «Азбука интернета» – благотворительный проект «Ростелекома» и ПФР. Все материалы программы размещены в открытом доступе и могут использоваться любыми организациям и частными лицами для обучения пенсионеров работе на компьютере и в интернете, — отмечают в пресс-службе ПФР в Севастополе.

Программа, говорят специалисты, пользуется популярностью благодаря продуманным и адаптированным для людей старшего возраста материалам. Они размещены на сайте Azbukainterneta.ru и включают в себя базовый курс для начинающих пользователей, а также расширенный курс для более полного обучения. Здесь же представлены методические материалы для организаторов уроков по «Азбуке интернета». Все материалы программы доступны для скачивания.

Российские пенсионеры обучаются по программе «Азбука интернета». Проект "Ростелекома" и ПФР

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