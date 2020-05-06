Российские сенаторы рекомендуют внедрять программу «Здоровый муниципалитет» на сельских территориях

Опубликована согласованная резолюция участников встречи Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села. Такая встреча является ежегодной и по традиции дает возможность получить более полное представление о ситуации на местах. В этом году сенаторы встретились с представителями села в начале марта, чтобы обсудить вопросы реализации Государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» и создания механизма привлечения граждан, тружеников социальной сферы села к непосредственному участию в реализации госпрограммы. На встрече Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» представила проект оздоровления населения по месту жительства «Здоровый муниципалитет», а также мобильные медицинские, социальные и торгово-социальные комплексы.

Так, согласно опубликованной резолюции по итогам встречи органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано, в частности, внедрять практику использования передвижных подразделений (амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов) медицинских организаций, мобильных медицинских и социальных бригад в населенных пунктах с низким уровнем развития инфраструктуры.

Сенаторы рекомендуют совместно с органами местного самоуправления в целях создания условий для формирования здорового образа жизни рассмотреть возможность внедрения программы «Здоровый муниципалитет», разработанной Лигой здоровья нации и Общероссийским конгрессом муниципальных образований. А в ходе реализации региональных программ в рамках национальных проектов «Здравоохранение», «Демография» предусмотреть возможность приобретения транспорта для мобильных медицинских бригад и оказания социальных услуг, изготовленного на базе отечественного автопрома (медицинских комплексов для проведения диспансеризации населения, перевозки инвалидов и лиц старше 65 лет для доставки в медучреждения, для оказания торгово-социальных услуг, для организации детского питания).

В свою очередь, Министерству здравоохранения РФ сенаторы рекомендуют рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в части расширения полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для оказания первичной медико-санитарной помощи и по оказанию социальной поддержки медицинским работникам в целях их закрепления для работы на территории сельских населенных пунктов, а также продолжать работу по диверсификации и совершенствованию форм медицинского обслуживания сельского населения, включая санитарную авиацию, мобильные медицинские комплексы, телемедицину.

Председатель верхней палаты Парламента Валентина Матвиенко отметила на встрече, что важным инструментом повышения качества жизни на селе являются национальные проекты, в рамках которых создаются новые фельдшерско-акушерские пункты, мобильные медицинские комплексы, ремонтируются школы, спортивные и культурные объекты.

Многие передовые решения для реализации национальных проектов инициируются на уровне регионов. Это и новые формы выездного медицинского обслуживания жителей села, и цифровизация социальных учреждений…, — продолжила Валентина Матвиенко.

По ее словам, должен быть минимум медицинских услуг, получать которые должен иметь право каждый гражданин. Валентина Матвиенко предложила обязывать строить новые мобильные медицинские пункты, тем более что такая возможность сегодня имеется.

С тем как работает современная мобильная медицина, сенаторы познакомились у здания Совета Федерации перед началом встречи, приняв участие в демонстрации работы мобильных медицинских, социальных и торгово-бытовых комплексов, созданных на базе автомобилей «ГАЗ» и представленных Лигой здоровья нации совместно с Общероссийским конгрессом муниципальных образований в рамках реализации проекта «Здоровый муниципалитет».

Данные мобильные медицинские комплексы предлагается приобрести в рамках приоритетного регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Отметим, что вся техника отечественная. Уникальность таких комплексов в их комплектности, мобильности и автономности при использовании. Например, передвижная кухня-столовая, внутри которой расположено оборудование, необходимое для приготовления еды. Такой комплекс можно использовать там, где нельзя подключиться к электричеству, в том числе, при работах на полях. Или же передвижная поликлиника. В автомобиле находится диагностическая лаборатория, а в прицепе – кабинет осмотра с рентгеном, и все, что необходимо для первого этапа диспансеризации. Такие медицинские комплексы уже применяют в Якутии, Калининградской и Нижегородской областях. Их там приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Еще один автомобильный комплекс может использоваться в качестве социального такси для перевозки лиц старше 65 лет в медицинские учреждения, лиц с ограниченными возможностями.

Программа «Здоровый муниципалитет» однозначно позволит изменить жизнь каждого человека к лучшему, если мы с одной стороны обратим его внимание на те факторы риска, которые у него возникают, а с другой – вовлечем его в эту программу. Программа не просто названа «Здоровый муниципалитет». Когда мы ее объявили для реализации, к нам обратился Конгресс муниципальных образований, представляющий все муниципалитеты России. Они на своем съезде, который прошел 7-8 февраля 2019 года, приняли программу «Здоровый муниципалитет» к исполнению. Сегодня Лига здоровья нации заключает с каждым регионом, то есть представителем Конгресса муниципальных образований, соглашение о продвижении этой программы. Например, каждый муниципалитет Московской области, а их шестьдесят шесть, реализует эту программу в рамках программы «Наше Подмосковье», — рассказал вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов.

По словам Николая Кононова, проект «Здоровый муниципалитет» заключается, прежде всего, в определении основных факторов риска, влияющих на качество жизни и конкретных рекомендациях, что человеку сделать, чтобы их преодолеть. Например, это измерение холестерина и сахара в крови, это диагностика сердечно-сосудистых заболеваний и это нормализация веса и давления. А также все, что связано с первым этапом диспансеризации, включая флюрографию, а для женщин – маммографию.

Для нас очень важно, что тот проект, который мы сегодня продвигаем на территории России, поддержал Совет Федерации. Этот проект нацелен на сохранение здоровья граждан Российской Федерации, увеличение продолжительности жизни и ее качества. Этот проект мы развиваем на тех площадках, где мы живем – в муниципальных образованиях, жэках, дезах, дворах. Там, где мы работаем – в трудовых коллективах. И, конечно, там, где мы учимся, и учатся наши дети. Суть его заключается в увеличении резервов организма, выяснении какие имеются факторы риска для здоровья, и в рекомендациях по усилению сопротивляемости этим проблемам. То есть в увеличении продолжительности жизни, — заключил Николай Кононов.

Решение направлено в Государственную Думу ФС РФ, Правительство РФ, Министерство здравоохранения РФ, Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Комитет Совета Федерации по социальной политике, а также в другие министерства, комитеты и органы государственной власти субъектов РФ.

Напомним, что выступая на заседании Государственного совета 26 декабря 2019 года, Президент России Владимир Путин уделил особое внимание вопросу развития сельских территорий, назвав его приоритетным.

Меры, направленные на социальное обустройство села и на повышение качества жизни граждан, проживающих в сельской местности, учтены в государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года №696. Документ нацелен на создание современного облика села, на поддержку инициативных проектов по комплексному обустройству сельских поселений, создание современной социальной инфраструктуры, подготовку и закрепление на селе квалифицированных кадров, занятых во всех отраслях экономики.

Мероприятия по развитию сельских территорий в субъектах Российской Федерации осуществляются в рамках национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», направленных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В результате сегодня создаются новые места в сельских школах, модернизируется их инфраструктура, улучшаются условия для занятий физкультурой и спортом, дополнительного образования. Развиваются различные формы медицинского обслуживания населения.

Источник: пресс-служба Лиги здоровья нации, пресс-служба академика Лео Бокерия