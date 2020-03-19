Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

На сайте Министерства здравоохранения России появилось сообщение о том, что российскими учеными был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2. Отныне вирусологи знают всю последовательность нуклеотидов в молекуле коронавируса. Работа была проведена специалистами ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России.

Как пояснил и.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов, генетический анализ важен для понимания эволюции нового коронавируса, это поможет в разработке вакцины и препаратов для лечения.

Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса, — приводит слова ученого пресс-служба Минздрава.

Подчеркивается, что полученные данные направлены в международную базу данных, используемую Всемирной организацией здравоохранения и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции нового коронавируса. Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса нового типа.