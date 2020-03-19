Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

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Как пояснил и.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов, генетический анализ важен для понимания эволюции нового коронавируса, это поможет в разработке вакцины и препаратов для лечения.
Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса, — приводит слова ученого пресс-служба Минздрава.
Подчеркивается, что полученные данные направлены в международную базу данных, используемую Всемирной организацией здравоохранения и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции нового коронавируса. Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса нового типа.
По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 147 случаев заражения, умер один человек. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс