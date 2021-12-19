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Российский бемпилотник «Орион» испытывают на полигоне в Крыму
Скриншот: Студия Александра Рогаткина

Российский бемпилотник «Орион» испытывают на полигоне в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:18 19.12.2021

В Сети появилось видео испытаний новых возможностей ударно-разведывательного БПЛА «Орион». На полигоне в Крыму он поразил в воздухе дрон вертолетного типа. Цель была уничтожена с расстояния в 4 километра.

Напомним, в 2019 году «Орион» в ударном варианте был испытан в боевых условиях в Сирии. Сейчас он проходит государственные испытания перед тем, как поступить на вооружение.

Максимальный взлетный вес «Ориона» — 1000 кг, масса полезной нагрузки — до 250 кг. Продолжительность полета — 24 часа. Беспилотник может быть вооружен корректируемыми авиационными бомбами — КАБ-20, КАБ-50, управляемыми планирующими авиабомбами — УПАБ-50, свободнопадающими — ФАБ-50, а также авиационной управляемой ракетой — Х-50.

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Интересно, что российский беспилотник «Орион» может стать платформой для ведения радиолокационной разведки наземных и морских целей. Аппарат также будет способен выдавать целеуказания в интересах разведывательно-ударного контура единой системы управления тактического звена.

Как сообщают РИА-Новости, для ведения разведки «Орион» получил многофункциональную подфюзеляжную РЛС, которая позволяет вести радиотехническую разведку различных источников излучения, например зенитных ракетных комплексов. Кроме того, испытуемая беспилотная платформа сможет передавать данные целей для роя дронов-камикадзе или других ударных воздушных аппаратов.

Российский бемпилотник «Орион» испытывают на полигоне в Крыму

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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