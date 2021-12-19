Российский бемпилотник «Орион» испытывают на полигоне в Крыму

В Сети появилось видео испытаний новых возможностей ударно-разведывательного БПЛА «Орион». На полигоне в Крыму он поразил в воздухе дрон вертолетного типа. Цель была уничтожена с расстояния в 4 километра.
Напомним, в 2019 году «Орион» в ударном варианте был испытан в боевых условиях в Сирии. Сейчас он проходит государственные испытания перед тем, как поступить на вооружение.
Максимальный взлетный вес «Ориона» — 1000 кг, масса полезной нагрузки — до 250 кг. Продолжительность полета — 24 часа. Беспилотник может быть вооружен корректируемыми авиационными бомбами — КАБ-20, КАБ-50, управляемыми планирующими авиабомбами — УПАБ-50, свободнопадающими — ФАБ-50, а также авиационной управляемой ракетой — Х-50.
Интересно, что российский беспилотник «Орион» может стать платформой для ведения радиолокационной разведки наземных и морских целей. Аппарат также будет способен выдавать целеуказания в интересах разведывательно-ударного контура единой системы управления тактического звена.
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