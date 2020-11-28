Российский истребитель «отгонял» американского шпиона от Крыма

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват самолета-разведчика ВВС США над Черным морем, вблизи Крыма. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Уточняется, что иностранный военный самолет благополучно вернулся на базу после разворота. При этом полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения госграницы РФ допущено не было.

Мониторинговый ресурс PlaneRadar подтверждает, это был самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint, бортовой номер 62-4125, взлетевший с авиабазы Суда Бэй, о. Крит. Примерно, в 11:30 он «отметился» над акваторией Черного моря.