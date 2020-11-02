Российский Крым никогда не рассчитывал и не рассчитывает на подачу воды с Украины

Крым не рассчитывает (да и никогда не рассчитывал) на возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу с Украины. Об этом заявил Глава РК Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, «водная блокада», устроенная Киевом крымчанам, будет прорвана

Прорыв различных блокад – это такой конёк крымчан. Так что мы справимся. Своими силами справимся. Мы вообще не надеялись абсолютно на руководство Украины, понимали, что оно будет делать все, чтобы навредить российскому Крыму и Российской Федерации. Никаких планов по подаче воды в Северо-Крымский канал нет, никто об этом не мечтает, на это не рассчитываем. Справимся без них – никаких сомнений нет. У Крыма каждый год какие-то испытания, — заявил Аксёнов.

Он опроверг информацию о том, что якобы крымские власти обращались к руководству соседней страны по вопросу подачи воды на полуостров. По его словам, экономика, сельское хозяйство полуострова перестроились на работу без днепровской воды.

Мы получали до 2014 года 1,2 млрд. кубометров воды по Северо-Крымскому каналу. Возместить в полном объеме с точки зрения сельского хозяйства такой объем вряд ли получится. Но, тем не менее, мы уже переориентировали большинство влагозависимых культур в тех районах, где основное потребление воды на орошение было через Северо-Крымский канал. Сельское хозяйство все равно показывает динамику роста, несмотря на то, что у нас полностью изменился водный баланс, – пояснил Глава РК.



По словам Аксёнова, «водная блокада» — последняя. И она будет прорвана.

Мы справимся. Все, что было, уже прорвали. Осталась последняя. Никто нас не удержит, мы дома, в России, — резюмировал Глава Крыма.